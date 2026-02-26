Tin thế giới sáng 26-2: Lãnh đạo Ukraine - Mỹ điện đàm về cuộc gặp thượng đỉnh với Nga

(GLO)- Lãnh đạo Ukraine - Mỹ điện đàm về cuộc gặp thượng đỉnh với Nga; Mỹ áp đặt trừng phạt hơn 30 cá nhân và tàu thuyền Iran; Campuchia trục xuất hơn 30.000 người nước ngoài liên quan lừa đảo trực tuyến... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-2.

Lãnh đạo Ukraine - Mỹ điện đàm về cuộc gặp thượng đỉnh với Nga

Ngày 25-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm các cuộc gặp dự kiến giữa quan chức cấp cao hai nước tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông Zelensky xác nhận cuộc gọi trên mạng xã hội, cho biết các cố vấn của ông Trump là Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner cũng tham gia.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: White House

“Tôi vừa trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các đại diện của Tổng thống Trump, gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, cũng có mặt trong cuộc gọi. Các nhóm của chúng tôi đang làm việc rất tích cực vào lúc này, và tôi đã cảm ơn họ vì mọi nỗ lực cũng như sự tham gia sâu sát trong các cuộc đàm phán, trong công việc nhằm chấm dứt chiến tranh” - ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo đã thảo luận chương trình nghị sự cho cuộc gặp song phương sắp tới và công tác chuẩn bị cho một vòng đàm phán rộng hơn vào đầu tháng 3, với sự tham gia đầy đủ của các đoàn đàm phán theo hình thức ba bên Nga-Mỹ-Ukraine.

Ông Zelensky nói rằng mục tiêu của các cuộc gặp tới đây là tạo nền tảng cho đàm phán ở cấp lãnh đạo.

Mỹ áp đặt trừng phạt hơn 30 cá nhân và tàu thuyền Iran

Chính quyền Mỹ ngày 25-2 đã trừng phạt hơn 30 cá nhân, thực thể và tàu thuyền bị coi là tạo điều kiện cho việc bán dầu "bất hợp pháp" của Iran và sản xuất tên lửa đạn đạo cũng như vũ khí thông thường tiên tiến (ACW).

Một tàu chở dầu của Iran. Ảnh: Bloomberg

Theo thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp này nhắm vào 12 tàu thuyền và chủ sở hữu cũng như người điều hành các phương tiện này.

Theo phía Mỹ, đây là những tàu hoạt động "như một phần của hạm đội bóng tối của Iran, vốn vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Iran tới các thị trường nước ngoài."

Ngoài ra, theo thông báo của cơ quan trên, các biện pháp trừng phạt cũng nhắm vào nhiều mạng lưới hoạt động phục vụ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Quốc phòng Iran và Lực lượng hậu cần thuộc Lực lượng Vũ trang Iran nhằm đảm bảo cung ứng các nguyên liệu tiền chất và máy móc nhạy cảm cần thiết để tái cấu trúc năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và ACW, cũng như phổ biến máy bay không người lái cho các nước thứ ba.

Trung Quốc và Đức củng cố quan hệ kinh tế song phương

Ngày 25-2, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Đức đã hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh nhằm củng cố quan hệ kinh tế song phương trước những áp lực từ thuế quan toàn cầu của Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 25-2-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định luôn coi trọng quan hệ song phương và sẵn sàng làm việc cùng nhà lãnh đạo Đức để đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định việc phát triển quan hệ giữa hai nước vừa là cơ hội, vừa là trọng trách lớn, khi Đức và Trung Quốc đều nằm trong số những quốc gia công nghiệp lớn nhất thế giới.

Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Merz kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái. Tháp tùng Thủ tướng Đức là phái đoàn gồm 30 doanh nghiệp, trong đó có Volkswagen và BMW.

Trong một phát biểu sau các cuộc hội đàm, ông Merz cho biết Trung Quốc sẽ mua thêm 120 máy bay của hãng Airbus.

Campuchia trục xuất hơn 30.000 người nước ngoài liên quan lừa đảo trực tuyến

Trang tin FRESH News ngày 25-2 dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia - ông Sar Sokha cho biết tính đến thời điểm này, hơn 30.000 người nước ngoài liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến đã bị trục xuất khỏi Campuchia.

Lực lượng chức năng tỉnh Kratie đột kích một địa điểm tại huyện Snuol được sử dụng làm trung tâm lừa đảo trực tuyến, bắt giữ hơn 300 người nước ngoài. Ảnh minh họa: AKP/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra nhân sự kiện chào mừng Ngày quốc gia phòng chống buôn bán người với chủ đề “Cùng nhau vì một Campuchia không còn buôn bán người và lừa đảo trực tuyến," diễn ra cùng ngày ở thủ đô Phnom Penh.

Ngoài ra, ông Sar Sokha lưu ý kể từ tháng 3-2026 trở đi, chủ sở hữu các cơ sở có người nước ngoài lưu trú hoặc làm việc phải thực hiện nghĩa vụ trình báo với cơ quan chức năng sở tại.