Tin thế giới tối 17-3: Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

(GLO)- Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran; Iran đồng ý hỗ trợ Thái Lan giải cứu thuyền viên kẹt trên tàu hàng trúng tập kích; Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích bệnh viện, khiến 400 người chết;.. là những thông tin quốc tế nổi bật tối 17-3.

Israel tuyên bố hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 17-3 cho biết quân đội nước này đã hạ sát Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani trong một cuộc không kích diễn ra đêm 16-3.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel cũng xác nhận đã hạ sát Tướng Gholam Reza Soleimani – chỉ huy lực lượng dân quân Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cho biết: “Chúng tôi đã đạt được những thành tựu đáng kể ở Iran đêm qua”.

Lực lượng Phòng vệ Israel, tức quân đội Israel, đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công đồng thời vào tối 16-3 nhằm vào các thành phố Tehran, Shiraz và Tabriz. IDF không đề cập việc nhắm mục tiêu vào ông Larijani, thay vào đó nêu tên các địa điểm sản xuất tên lửa và trung tâm chỉ huy là mục tiêu.

Nguồn tin từ Israel nói rằng Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào các nhân vật cấp cao trong tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine, một nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Gaza, trong một cuộc tấn công riêng biệt cách đây vài ngày.

Iran đồng ý hỗ trợ Thái Lan giải cứu thuyền viên kẹt trên tàu hàng trúng tập kích

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 17-3 thông báo chính phủ đã trao đổi với Iran và đề nghị hỗ trợ chiến dịch giải cứu những thuyền viên còn kẹt lại trên tàu hàng Mayuree Naree.

Ảnh tàu hàng Mayuree Naree bốc khói đen sau khi bị tấn công gần eo biển Hormuz được công bố ngày 11-3. Ảnh: Hải quân Thái Lan

Con tàu với thủy thủ đoàn 23 người, đăng ký tại Thái Lan và thuộc sở hữu của hãng vận tải Precious Shipping, bị "hai vật thể" đánh trúng khi đang di chuyển ngoài khơi Oman 6 ngày trước. 20 thuyền viên đã được hải quân Oman sơ tán khỏi tàu an toàn và được đưa về Thái Lan sáng 16-3.

Ba kỹ sư được cho là vẫn còn mắc kẹt trong khu vực phòng máy của con tàu, vốn bị hư hại sau vụ nổ, và đang chờ được giải cứu. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói trong cuộc điện đàm rằng Tehran sẽ điều động hải quân giải cứu nhóm thuyền viên còn kẹt lại.

Bangkok cũng đã đề nghị Tehran tạo điều kiện cho tàu hàng Thái Lan đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Nga duy trì tiếp xúc với Cuba, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Venezuela

Nga tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với lãnh đạo Cuba, đồng thời khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Venezuela.

Thông điệp trên được người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đưa ra ngày 17-3.

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto và Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov tại sự kiện kỷ niệm 81 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Venezuela. Ảnh: TASS

Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời ông Peskov nêu rõ: “Nga duy trì liên lạc với những người bạn Cuba”. Người phát ngôn này khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Cubatrong bối cảnh quốc đảo Caribe đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và các lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt.

Trong khi đó, tại sự kiện kỷ niệm 81 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Venezuela (14/3/1945 - 14/3/2026) diễn ra tại Caracas, ngày 17-3, Đại sứ Nga tại Venezuela Sergey Melik-Bagdasarov khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên theo thỏa thuận được ký ngày 7-5-2025, coi văn kiện này là cơ sở định hướng cho việc củng cố và phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới.

Afghanistan cáo buộc Pakistan không kích bệnh viện, khiến 400 người chết

Phát ngôn viên chính phủ Afghanistan ngày 17-3 cáo buộc Pakistan nhắm mục tiêu tấn công một cơ sở y tế hỗ trợ cai nghiện ở Kabul, khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và 250 người bị thương.

Lính cứu hỏa Afghanistan dập tắt đám cháy tại trung tâm cai nghiện ma túy ở Kabul. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Hamdullah Fitrat - Phó phát ngôn viên của Chính phủ Afghanistan - cho biết cuộc không kích diễn ra vào khoảng 21 giờ theo giờ địa phương, đánh trúng cơ sở cai nghiện ma túy Omid ở Kabul. Cơ sở này có khoảng 2.000 giường bệnh, chuyên điều trị cho những người nghiện ma túy.

Vụ tấn công đã gây đám cháy lớn và phá hủy phần lớn cơ sở này. Con số thương vong có thể còn tăng lên.

Tuy nhiên, phía Pakistan đã bác bỏ và khẳng định nước này chỉ tấn công các cơ sở quân sự cũng như hạ tầng của các tay súng phiến quân đang ẩn náu tại quốc gia láng giềng.

Theo Bộ Thông tin và Phát thanh Pakistan, lực lượng an ninh nước này đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các kho lưu trữ thiết bị kỹ thuật và đạn dược tại Kabul và tỉnh Nangarhar, những địa điểm được cho là được sử dụng để chống lại người dân Pakistan.

Đức: Nổ súng gần sân bay Frankfurt, ít nhất 2 người thiệt mạng

Cảnh sát Đức cho biết một vụ nổ súng xảy ra vào rạng sáng 17-3 tại một quán ăn nhỏ ở thị trấn Raunheim, gần sân bay Frankfurt, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Theo một người phát ngôn cảnh sát, đối tượng có vũ trang đã nổ súng vào những người trong quán ăn, khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và hiện vẫn đang lẩn trốn.

Lực lượng an ninh triển khai cuộc truy tìm quy mô lớn với sự tham gia của nhiều sỹ quan cảnh sát, đồng thời phong tỏa nghiêm ngặt khu vực xung quanh để phục vụ công tác điều tra.

Hiện chưa rõ động cơ vụ nổ súng, cũng như chưa xác định được nghi phạm có liên quan đến quán ăn hay không.