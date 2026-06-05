Hơn 200 người thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ tấn công tàu nghi buôn ma túy

Ít nhất 207 người đã thiệt mạng kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch chống các tổ chức mà Washington gọi là “khủng bố ma túy” từ tháng 9/2025.

Ngày 3/6, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành không kích nhằm vào một tàu bị nghi tham gia hoạt động vận chuyển ma túy trên khu vực phía Đông Thái Bình Dương, khiến 2 người trên tàu thiệt mạng.

Một tàu bị nghi buôn bán ma túy trước khi bị tấn công ở khu vực Đông Thái Bình Dương. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ/TTXVN

Vụ việc mới nhất nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 207 người kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch chống các tổ chức mà Washington gọi là “khủng bố ma túy” từ tháng 9/2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thông tin do Bộ Tư lệnh Miền Nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM) công bố cho biết mục tiêu của chiến dịch là các đối tượng bị nghi liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy trên những tuyến vận chuyển đã được xác định từ trước.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ không công bố bằng chứng cụ thể cho thấy con tàu bị tấn công đang vận chuyển chất ma túy tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy con tàu đang di chuyển với tốc độ cao trước khi phát nổ và bốc cháy sau cuộc tấn công.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định Mỹ đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ các tổ chức buôn bán ma túy tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời cho rằng việc sử dụng biện pháp quân sự là cần thiết nhằm ngăn chặn dòng ma túy xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ và giảm số ca tử vong do sử dụng chất gây nghiện quá liều.

Tuy nhiên, chiến dịch này cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về tính pháp lý và hiệu quả. Một số nghị sỹ Dân chủ và các chuyên gia luật quân sự cho rằng chính quyền chưa công bố đầy đủ bằng chứng chứng minh các mục tiêu bị tấn công thực sự là các phần tử “khủng bố ma túy”.

Đáng chú ý, một số vụ tấn công trước đây đã gây tranh cãi khi xuất hiện cáo buộc quân đội Mỹ tiếp tục khai hỏa vào các phương tiện đã bị vô hiệu hóa.

Trong một trường hợp được truyền thông đề cập, hai người sống sót sau cuộc tấn công đầu tiên khiến 9 người thiệt mạng đã bám vào phần còn lại của con tàu trên biển trước khi phương tiện này tiếp tục bị tấn công lần thứ hai.

Nhà Trắng xác nhận vụ tấn công thứ hai và cho biết hành động này được thực hiện vì mục đích tự vệ, nhằm bảo đảm mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn và phù hợp với luật xung đột vũ trang.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết đã mở cuộc rà soát quy trình lựa chọn mục tiêu trong các chiến dịch chống buôn bán ma túy trên biển.

Tuy nhiên, cuộc đánh giá hiện chỉ tập trung vào quy trình tác chiến và không xem xét tính hợp pháp của các cuộc tấn công./.

Theo Đoàn Hùng (TTXVN/Vietnam+)