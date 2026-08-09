Tin thế giới sáng 9-8: Nga phá hủy kho vũ khí và nhiên liệu của Ukraine

(GLO)- Nga phá hủy kho vũ khí và nhiên liệu của Ukraine; Ukraine tung video phá hủy hệ thống phòng không 15 triệu USD của Nga; Yemen mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-8.

Nga phá hủy kho vũ khí và nhiên liệu của Ukraine

Trong tuyên bố ngày 8-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tập kích bằng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất nhằm vào cơ sở công nghiệp Kiev-111. Theo phía Nga, đây là nơi sản xuất các bộ phận và đầu đạn cho tên lửa hành trình phóng từ mặt đất FP-5 Flamingo của Ukraine, đồng thời sản xuất hóa chất phục vụ động cơ đẩy nhiên liệu rắn.

Nga phá hủy kho vũ khí và nhiên liệu của Ukraine. Ảnh: Reuters

Quân đội Nga cũng cho biết đã tập kích kho nhiên liệu Kiev-3 do công ty Grandterminal vận hành. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở này cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho quân đội Ukraine. Các xe chở nhiên liệu được cho là xuất phát từ đây để tiếp tế cho lực lượng Ukraine tại miền Đông.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga gia tăng các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào các cơ sở công nghiệp có mục đích quân sự và cơ sở hạ tầng lưỡng dụng quan trọng của Ukraine.

Ukraine tung video phá hủy hệ thống phòng không 15 triệu USD của Nga

Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) tuyên bố đã tấn công phá hủy một hệ thống tên lửa đất đối không kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1, trị giá 15 triệu USD của Nga tại bán đảo Crimea.

Đơn vị đặc nhiệm "Nhóm 13" thuộc DIU tấn công hệ thống Pantsir-S1 của Nga ở Crimea. Video: DIU

Báo Ukrainska Pravda trích dẫn thông cáo ngày 7-8 của DIU cho biết: "Thêm một chiến tích nữa cho đơn vị đặc nhiệm "Nhóm 13" thuộc Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine tại Crimea. Các đặc vụ tình báo quân sự đã phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1 cũng như một cần cẩu quân sự của Nga".

DIU tiết lộ chiến dịch tấn công này sử dụng xuồng không người lái (USV) Magura mang theo máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

DIU ước tính giá trị của hệ thống Pantsir-S1 bị phá hủy của Nga vào khoảng 15 triệu USD. Cơ quan tình báo Ukraine cũng cho biết các đặc vụ thuộc "Nhóm 13" trước đó đã phá hủy một xe chỉ huy tích hợp radar Podlyot và một hệ thống radar hỏi đáp Parol-4 của đối phương tại Crimea.

Iran đạt thỏa thuận với Oman về đề xuất tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz

Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trong 60 ngày. Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, thỏa thuận vẫn cần sự phê chuẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và có thể được công bố trong vài ngày tới, nhằm mục đích nối lại hoạt động hàng hải trên tuyến đường thủy chiến lược này.

Iran và Oman thỏa thuận về một tuyến đường vận tải biển mới đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Các tàu thuyền đi vào eo biển sẽ sử dụng tuyến đường gần Iran, trong khi các tàu thuyền rời đi sẽ đi theo tuyến đường gần Oman. Theo các nguồn tin, sẽ không có phí quá cảnh hoặc phí dịch vụ nào được áp dụng. Các nước trong khu vực có thể tham gia vào các hoạt động rà phá bom mìn và các thủ tục kỹ thuật.

Sau khi thỏa thuận được phê duyệt, Mỹ và Iran sẽ quay lại bản ghi nhớ hòa bình và tiếp tục làm việc về đề xuất mở lại và đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải thương mại qua eo biển.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman là tuyến hàng hải chiến lược nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và Ấn Độ Dương. Trước khi xảy ra xung đột khu vực hồi đầu năm, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch trên thế giới được vận chuyển qua tuyến đường này.

Yemen mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi

Theo một tuyên bố được Bộ Quốc phòng Yemen công bố, quân đội Yemen vừa tiến hành một chiến dịch quân sự nhắm vào nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn.

Trong một tuyên bố ngày 8-8, Đại tá Majed al-Nuzaili, phát ngôn viên của Lực lượng vũ trang Yemen, cho biết: “Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại lực lượng và khả năng của dân quân Houthi và các phần tử khủng bố của chúng”.

Đại tá Majed al-Nuzaili. Ảnh: Timeskuwait

Houthi là một trong số các lực lượng đã đe dọa mở rộng xung đột ở Trung Đông. Nhóm nổi dậy này đã tấn công các tàu vận tải thương mại và gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào Ả rập Xê út.

CNN dẫn lời Đại tá Majed al-Nuzaili cáo buộc Houthi đã “cướp bóc” tài nguyên và của cải của đất nước, tàn phá nền kinh tế và “kéo Yemen vào các cuộc xung đột khu vực để phục vụ các chương trình nghị sự và âm mưu của nước ngoài”. Ông kêu gọi người dân Yemen ủng hộ Lực lượng vũ trang và chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận “trong việc khôi phục các thể chế nhà nước và giảm bớt nỗi đau khổ của người dân Yemen”.

Quân đội Israel xâm nhập trở lại “vùng thí điểm” tại miền Nam Liban

Hãng thông tấn nhà nước Liban (NNA) đưa tin, quân đội Israel đã tiến vào làng Zawtar Al-Gharbiya thuộc miền Nam Liban và dựng một hàng rào ở trung tâm ngôi làng này. Ngoài ra, một vụ pháo kích cũng xảy ra tại miền Nam Liban trong hôm 8-8.

Video được cho là ghi lại cảnh Quân đội Israel xâm nhập một ngôi làng ở miền Nam Liban. Video: X

Quân đội Liban xác nhận vụ xâm nhập, cho biết đó là hành vi vi phạm thỏa thuận khung ba bên giữa Liban, Israel và Mỹ được ký kết vào tháng 6-2026.

Zawtar Al-Gharbiya là một trong hai “vùng thí điểm” được chỉ định, được quân đội Liban tiếp quản từ quân đội Israel vào cuối tháng trước, theo thỏa thuận khung ba bên.

Lebanon và Israel vừa hoàn tất vòng đàm phán trực tiếp thứ 7 tại Italia hôm 6-8. Tuy nhiên phía Israel từ chối thảo luận về việc rút quân khỏi các khu vực khác, trước khi xác thực quân đội Liban nắm quyền kiểm soát hoàn toàn các khu vực thí điểm.