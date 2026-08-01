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Thế giới

Mỹ sắp cấp hộ chiếu mang hình ông Trump trên toàn quốc

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Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết người dân trên toàn quốc sẽ sớm có thể đăng ký hộ chiếu phiên bản giới hạn mang hình ảnh Tổng thống Donald Trump, được phát hành nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ.

Theo Hãng tin AP ngày 31.7, 27 cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ bắt đầu phát hành loại giấy tờ đặc biệt này từ tháng tới. Trước đó, hộ chiếu phiên bản giới hạn chỉ được cấp tại văn phòng hộ chiếu ở Washington D.C cho những người nộp hồ sơ trực tiếp.

Ông Trump là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên xuất hiện riêng trên một trang bên trong hộ chiếu. Chính phủ dự kiến phát hành hơn 250.000 cuốn trên toàn quốc và gọi đây là "hộ chiếu yêu nước".

Một mẫu hộ chiếu Mỹ phiên bản giới hạn có hình Tổng thống Donald Trump được chụp ngày 28.4.2026
Một mẫu hộ chiếu Mỹ phiên bản giới hạn có hình Tổng thống Donald Trump được chụp ngày 28.4.2026

Một số văn phòng tại Centennial, Chicago, Dallas, Detroit, New Orleans, New York và Stamford sẽ tổ chức các đợt cấp hộ chiếu đặc biệt trong một ngày, bắt đầu từ ngày 8.8. Sau đó, danh sách địa điểm cấp hộ chiếu sẽ được mở rộng sang nhiều văn phòng khác trong tháng 8.

Người muốn sở hữu phiên bản giới hạn phải trực tiếp nộp hồ sơ vào ngày được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trên trang web cấp hộ chiếu. Những người đăng ký hộ chiếu thông thường sẽ phải đến vào các ngày khác.

Hộ chiếu đặc biệt có chân dung ông Trump được in đè lên chữ ký mạ vàng của ông ở một trang bên trong. Phần bìa ngoài, dòng chữ "United States of America" mạ vàng đặt ở trên, chữ "Passport" nằm dưới - đảo ngược so với thiết kế tiêu chuẩn hiện hành. Góc dưới bìa sau in hình quốc kỳ Mỹ mạ vàng kích thước nhỏ, cùng con số 250 được bao quanh bởi các ngôi sao.

Việc phát hành hộ chiếu mang hình ảnh ông Trump là động thái mới nhất trong loạt sáng kiến đưa tên tuổi và chân dung của ông lên các công trình, tài liệu và vật phẩm kỷ niệm của Mỹ. Hình ảnh ông cũng xuất hiện trên đồng xu kỷ niệm mạ vàng do Cục Đúc tiền Mỹ sản xuất.

Một số đề xuất còn muốn đưa chữ ký của ông lên các mẫu tiền giấy mới. Đây sẽ là điều chưa từng có đối với một tổng thống đương nhiệm và đã vấp phải sự chỉ trích.

Trước phiên bản này, các tổng thống Mỹ chỉ xuất hiện trên hộ chiếu trong bức tranh trải 2 trang mô tả Khu tưởng niệm Mount Rushmore ở bang South Dakota, gồm các ông George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.

Các trang khác sử dụng hình ảnh mang tính biểu tượng như Tượng Nữ thần Tự do, Chuông Tự do, Tòa nhà Độc lập cùng nhiều danh thắng của Mỹ.

Theo Trí Đỗ (TNO)

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