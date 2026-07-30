Tin thế giới sáng 30-7: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

(GLO)- Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác; Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả "rất mạnh" sau khi UAV tấn công tàu chở LNG của Mỹ; Cơ sở khí đốt của Ai Cập bị cháy, nghi do bị UAV tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-7.

Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

Theo Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, và không quân Ukraine cho biết, Nga đang tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo. Theo không quân Ukraine, các thành phố Dnipro, Kryviy Rih và nhiều thành phố khác trên khắp đất nước này cũng đang bị tấn công.

Hậu quả một vụ tập kích Kiev. Ảnh: Ukrinform

“Nguy cơ tấn công tiếp theo vẫn còn”, ông Klitschko nói, đồng thời kêu gọi người dân Ukraine ở trong hầm trú ẩn, theo CNN.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhận được báo cáo từ không quân Ukraine rằng Nga đang chuẩn bị một “cuộc tập kích quy mô lớn” vào thủ đô Ukraine. “Có khả năng cao cuộc tấn công sẽ được thực hiện tối nay”, ông Zelensky nói.

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng và yêu cầu ông cung cấp thêm các hệ thống phòng không để đối phó các cuộc tập kích đường không của Nga.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả ‘rất mạnh’ sau khi UAV tấn công tàu chở LNG của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ có phản ứng "rất mạnh" sau khi một UAV tấn công tàu LNG Energos Winter thuộc sở hữu của Mỹ tại cảng khí tự nhiên hóa lỏng Damietta của Ai Cập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ngày 29-7, khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu có bằng chứng cho thấy Iran đứng sau vụ tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Energos Winter thuộc sở hữu của Mỹ tại cảng khí tự nhiên hóa lỏng Damietta của Ai Cập hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được báo cáo về vụ việc nhưng không tiết lộ bên nào chịu trách nhiệm.

Sau đó, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay sáng 30-7, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành tấn công Iran. Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ vì bây giờ đến lượt chúng tôi ra tay. Họ biết điều đó sắp xảy ra”.

Cơ sở khí đốt của Ai Cập bị cháy, nghi do bị UAV tập kích

Cảng khí đốt ở phía Bắc của Ai Cập chiều 29-7 đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. Một số nguồn tin nghi ngờ đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, thông tin chưa được giới chức Ai Cập xác nhận.

Ảnh: Madamasr

Bộ Dầu mỏ Ai Cập xác nhận vụ cháy xảy ra tại cảng dầu khí Damietta, phía Bắc nước này. Hai con tàu sử dụng cho tiến trình xử lý và lưu chứa khí gas, đã bắt lửa và bốc cháy.

Các đội cứu hộ kịp thời sơ tán thủy thủ trên tàu và khống chế ngọn lửa. Bộ Dầu mỏ Ai Cập khẳng định, vụ việc không gây bất kỳ thương vong nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, nguyên nhân gây cháy chưa được công bố.

Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho biết, đây là vụ tấn công do máy bay không người lái (UAV) vũ trang thực hiện. Cơ quan An ninh Toàn cầu Ambey khẳng định, 1 chiếc UAV đã đánh trúng tàu chở khí gas Energos Winter của Mỹ ở cảng Damietta và gây cháy. Ngọn lửa sau đó cháy lan sang 1 tàu chở khí khác ở gần đó là Gaslog Salem.

Nghi vấn cảng dầu khí của Ai Cập bị tập kích xảy ra, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang xấu đi nghiêm trọng.

Argentina: 7 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng khi diễn tập chữa cháy rừng

Các cơ quan chức năng Argentina ngày 29-7 xác nhận ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng xảy ra cùng ngày tại Công viên quốc gia Ischigualasto, thuộc tỉnh miền Tây San Juan, khi chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phục vụ công tác chữa cháy rừng.

Trực thăng gặp nạn trong lúc tham gia diễn tập chữa cháy rừng, 7 người thiệt mạng. Ảnh: AFP

Chiếc trực thăng Bell 412 mất liên lạc với kiểm soát không lưu không lâu sau khi cất cánh trong khuôn khổ khóa huấn luyện về ứng phó cháy rừng do Cơ quan Quản lý cháy rừng quốc gia Argentina tổ chức. Trên máy bay có nhiều cán bộ cấp cao của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và bảo vệ dân sự tỉnh San Juan.

Xác trực thăng gặp nạn được phát hiện tại khu vực đồi núi hiểm trở trong Công viên quốc gia Ischigualasto. Địa hình phức tạp khiến công tác tiếp cận hiện trường và thu hồi thi thể các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Argentina đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn.