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Thế giới

Cháy rừng kỷ lục ở Bỉ, hơn 2.700 ha bị thiêu rụi

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, France 24, Reuters)

(GLO)- Ngày 15-8, đám cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens ở miền Đông Bỉ tiếp tục lan rộng, thiêu rụi hơn 2.700 ha và trở thành vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận tại nước này.

Đám cháy bùng phát ngay sau 13 giờ ngày 14-8 tại khu vực Fagne des Deux-Series, thuộc thành phố Baelen, tỉnh Liege, sát biên giới Đức. Đến ngày 15-8, diện tích bị ảnh hưởng tăng lên hơn 2.700 ha.

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Cháy rừng tại châu Âu. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Hơn 100 người đã tham gia chữa cháy xuyên đêm. Lực lượng cứu hỏa từ nhiều địa phương của Bỉ, cùng các lực lượng từ Đức và Luxembourg, quân đội và nông dân cũng được huy động hỗ trợ.

Tuy nhiên, địa hình phức tạp tại khu bảo tồn khiến nhiều khu vực không thể tiếp cận bằng các phương tiện chữa cháy thông thường.

Bỉ đã kích hoạt Cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu (EU), để đề nghị hỗ trợ nhân lực và phương tiện. EU triển khai 3 trực thăng và 2 máy bay chữa cháy từ Hà Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Điển. Bộ Quốc phòng Bỉ cũng điều động 3 xe cứu hỏa Panther, nhằm tăng cường hoạt động chữa cháy trên mặt đất.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân tại một số ngôi làng sơ tán để đề phòng ảnh hưởng của lửa và khói.

High Fens là khu vực có các vùng đất than bùn và rừng thông, sở hữu một số hệ sinh thái có tầm quan trọng bảo tồn của châu Âu. Vụ cháy hiện vượt xa quy mô vụ cháy lớn năm 2011, khi gần 1.400 ha thảm thực vật trong khu vực bị thiêu rụi.

Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh Bỉ và nhiều khu vực tại châu Âu trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ tại một số nơi ở Bỉ lên tới 37 độ C trong ngày 14-8. Nắng nóng kéo dài và tình trạng khô hạn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Theo Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu, tính đến ngày 13-8, hơn 568.000 ha đã bị thiêu rụi ở khắp EU.

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