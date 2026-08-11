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Thế giới

Số người chết do động đất vượt 110, Colombia ban bố thảm họa quốc gia

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Số người chết do động đất tại Colombia tính đến chiều 10-8 (giờ địa phương) đã lên đến ít nhất 111 người, bên cạnh đó, 87 người bị thương. Con số thương vong được dự báo còn tăng và Chính phủ nước này đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia.

Số người chết do động đất tại Colombia tính đến chiều 10-8 (giờ địa phương) đã lên đến ít nhất 111 người, bên cạnh đó, 87 người bị thương. Con số thương vong được dự báo còn tăng và Chính phủ nước này đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia

Một phụ nữ được cứu khỏi tòa nhà sập ở thành phố Pereira, thủ phủ tỉnh Risaralda, Ảnh: Blueradio
Một phụ nữ được cứu khỏi tòa nhà sập ở thành phố Pereira, thủ phủ tỉnh Risaralda, Ảnh: Blueradio

Tại các khu vực bị ảnh hưởng, nhiều người được cho là còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. Ảnh: El Colimbiano
Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella ban bố tình trạng thảm họa quốc gia. Ảnh: El Colimbiano

Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã triệu tập Ủy ban quản lý thảm họa bất thường và chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia.

Trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra tại miền Tây Colombia sáng 10-8 có tâm chấn gần thị trấn San José del Palmar, thuộc tỉnh Chocó, khu vực thưa dân. Theo CNN, tỉnh Risaralda, nằm trong vùng trồng cà phê của Colombia, ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất. Thành phố Cali cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, với ít nhất 30 tòa nhà đã sập, song giới chức địa phương chưa xác nhận trường hợp tử vong nào.

Nhà thờ ở thành phố Cali bị sập 1 phần. Ảnh: X
Nhà thờ ở thành phố Cali bị sập 1 phần. Ảnh: X

Tại Cali, lực lượng cứu hộ, cảnh sát và tình nguyện viên phải dùng tay đào bới và chuyển đất đá bằng xe tải để tìm kiếm những người sống sót. Một lính cứu hỏa cho biết, đội của ông đã đưa được 2 phụ nữ và 2 trẻ em ra khỏi một tòa nhà bị sập, đồng thời tiếp tục giải cứu những người khác.

Quân đội Colombia cũng triển khai 5 trung đội cứu hộ với các thiết bị công nghệ độ chính xác cao và chó nghiệp vụ đến các khu vực bị ảnh hưởng để tiến hành công tác tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trận động đất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông hàng không, làm 8 sân bay phải đóng cửa, trong đó 7 sân bay bị hư hại về cấu trúc bao gồm Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago và Buenaventura.

Cơ quan địa chất Colombia cho biết đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại nước này trong thế kỷ 21. Ít nhất 21 dư chấn đã được ghi nhận trong ngày 10-8 và cơ quan này cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra các rung chấn.

Theo Khánh Minh (SGGPO)

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