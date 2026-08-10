Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Tổng thống Trump chọn cố vấn mới giữa thời điểm then chốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo ông Will Scharf, Thư ký Nhân sự Nhà Trắng, sẽ trở thành cố vấn mới của Nhà Trắng, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang cận kề.

Tổng thống Trump cho biết ông Scharf sẽ chính thức đảm nhận vị trí Cố vấn Nhà Trắng từ ngày 1.9, thay thế cho ông David Warrington, người sẽ rời chính quyền để chuyển sang lĩnh vực tư nhân.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh sự tin tưởng của mình khi nhắc lại rằng ông Scharf từng là công tố viên liên bang và đại diện cho ông trong một số vụ án, bao gồm cả các vụ án tại Tòa án Tối cao. Trước đó, ông Scharf với tư cách Chủ tịch Ủy ban Quy hoạch Thủ đô quốc gia, chính là người đã giúp phê duyệt dự án phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD của tổng thống.

Ông Will Scharf (trái) khi còn là Thư ký Nhân sự Nhà Trắng
Ông Will Scharf (trái) khi còn là Thư ký Nhân sự Nhà Trắng

"Will là người cứng rắn, mạnh mẽ và thông minh. Ông ấy cũng yêu đất nước và tôn trọng pháp luật. Will Scharf sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò Cố vấn Nhà Trắng", Tổng thống Trump tuyên bố.

Sự thay đổi trong văn phòng cố vấn Nhà Trắng diễn ra vào thời điểm then chốt, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nơi đảng Cộng hòa sẽ phải nỗ lực để giữ quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Đảng Dân chủ đã cam kết sẽ tiếp tục điều tra ông Trump và chính quyền của ông nếu chiến thắng cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Giới quan sát đánh giá sự thay đổi nhân sự lần này của Tổng thống Trump nhằm tập trung toàn lực cho cuộc bầu cử giữa kỳ.

Nhiệm vụ của Cố vấn Nhà Trắng là tư vấn về các vấn đề pháp lý và chính sách liên quan vị trí tổng thống. Văn phòng này xử lý các vụ ân xá của tổng thống, làm việc về bổ nhiệm tư pháp và xem xét các dự luật, đồng thời là cầu nối liên hệ chính của Bộ Tư pháp tới Nhà Trắng. Văn phòng cũng hỗ trợ điều tra và quản lý các cuộc điều tra của quốc hội về chính quyền cũng như các vụ kiện chống lại tổng thống khi ông bị kiện khi đang tại chức, theo AP.

Theo Dương Đăng (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Một nhóm tin tặc đã tiếp cận các tài liệu liên quan đến những cuộc tấn công tại Nga. Ảnh minh họa: TASS.

Tin thế giới tối 7-8: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga

Thế giới

(GLO)- Bản tin thế giới tối 7-8 có các tin đáng chú ý: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga; Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận phòng thủ chung; Vụ xả súng tại Thái Lan khiến 9 người thiệt mạng; Bão Dolphin khiến sân bay Okinawa đóng cửa.

Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng trường học ở Thái Lan, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thế giới

(GLO)- Ngày 7-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ xả súng xảy ra tại Trường Thepsirin (Debsirin Nonthaburi) ở tỉnh Nonthaburi, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa người bị thương và triển khai các biện pháp ứng phó.

Quang cảnh eo biển Hormuz gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman.

Tin thế giới tối 5-8: Đề xuất lập quỹ quốc tế để duy trì hoạt động eo biển Hormuz

Thế giới

(GLO)- Thông tin quốc tế tối 5-8 gồm những tin đáng chú ý sau: Đề xuất lập quỹ duy trì hoạt động tại eo biển Hormuz, Houthi tuyên bố tấn công thêm tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, mưa lũ tại Ấn Độ khiến hơn 100 người thiệt mạng và vụ sét đánh trên sân bóng ở Thái Lan làm 1 cầu thủ tử vong.

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Thế giới

Nga và Australia đã có các động thái pháp lý nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram và nhà sáng lập Pavel Durov. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng pháp lý đang siết chặt Telegram trên phạm vi toàn cầu.

Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Tin thế giới tối 2-8: Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Thế giới

(GLO)- Iran bác bỏ thông tin xin đàm phán với Mỹ; Hơn 600 UAV Ukraine dồn dập tấn công, căn cứ chiến lược Nga trúng hỏa lực; Phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia, nhiều người thiệt mạng và mất tích;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-8.

null