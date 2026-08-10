Tổng thống Trump chọn cố vấn mới giữa thời điểm then chốt

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo ông Will Scharf, Thư ký Nhân sự Nhà Trắng, sẽ trở thành cố vấn mới của Nhà Trắng, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang cận kề.

Tổng thống Trump cho biết ông Scharf sẽ chính thức đảm nhận vị trí Cố vấn Nhà Trắng từ ngày 1.9, thay thế cho ông David Warrington, người sẽ rời chính quyền để chuyển sang lĩnh vực tư nhân.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh sự tin tưởng của mình khi nhắc lại rằng ông Scharf từng là công tố viên liên bang và đại diện cho ông trong một số vụ án, bao gồm cả các vụ án tại Tòa án Tối cao. Trước đó, ông Scharf với tư cách Chủ tịch Ủy ban Quy hoạch Thủ đô quốc gia, chính là người đã giúp phê duyệt dự án phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu USD của tổng thống.

Ông Will Scharf (trái) khi còn là Thư ký Nhân sự Nhà Trắng

"Will là người cứng rắn, mạnh mẽ và thông minh. Ông ấy cũng yêu đất nước và tôn trọng pháp luật. Will Scharf sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò Cố vấn Nhà Trắng", Tổng thống Trump tuyên bố.

Sự thay đổi trong văn phòng cố vấn Nhà Trắng diễn ra vào thời điểm then chốt, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nơi đảng Cộng hòa sẽ phải nỗ lực để giữ quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Đảng Dân chủ đã cam kết sẽ tiếp tục điều tra ông Trump và chính quyền của ông nếu chiến thắng cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Giới quan sát đánh giá sự thay đổi nhân sự lần này của Tổng thống Trump nhằm tập trung toàn lực cho cuộc bầu cử giữa kỳ.

Nhiệm vụ của Cố vấn Nhà Trắng là tư vấn về các vấn đề pháp lý và chính sách liên quan vị trí tổng thống. Văn phòng này xử lý các vụ ân xá của tổng thống, làm việc về bổ nhiệm tư pháp và xem xét các dự luật, đồng thời là cầu nối liên hệ chính của Bộ Tư pháp tới Nhà Trắng. Văn phòng cũng hỗ trợ điều tra và quản lý các cuộc điều tra của quốc hội về chính quyền cũng như các vụ kiện chống lại tổng thống khi ông bị kiện khi đang tại chức, theo AP.

Theo Dương Đăng (TNO)