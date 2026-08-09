Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Canada ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng, hơn 20.000 người phải sơ tán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, AP)

(GLO)- Ngày 8-8 (theo giờ địa phương), tỉnh British Columbia (miền Tây Canada) ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi đám cháy rừng Bald Range lan nhanh, phá hủy nhiều nhà cửa và buộc hơn 20.000 người phải sơ tán.

Đám cháy rừng Bald Range bùng phát trong điều kiện thời tiết nóng, gió mạnh và hạn hán kéo dài, nhanh chóng lan về phía các cộng đồng dân cư dọc hồ Okanagan.

Toàn bộ khoảng 12.000 cư dân tại Summerland được lệnh sơ tán trong đêm, cùng khoảng 8.000 người tại Peachland và khu vực lân cận.

Thủ hiến British Columbia David Eby cho biết, đám cháy đã gây thiệt hại đáng kể đối với nhà cửa và các công trình.

Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại do khu vực này vẫn nằm trong vùng cháy đang hoạt động.

canada-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-do-chay-rung-hon-20000-nguoi-phai-so-tan.png
Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đám cháy Bald Range được ghi nhận lần đầu vào tối 7-8 và nhanh chóng lan rộng. Ban đầu, diện tích cháy tăng lên khoảng 50 km2 chỉ trong vài giờ, sau đó vượt 100 km2 khi ngọn lửa tiến khoảng 15 km về phía hồ Okanagan.

Tốc độ lây lan của ngọn lửa khiến một số người dân bị mắc kẹt và buộc cả lực lượng ứng phó khẩn cấp phải sơ tán.

Các đội tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục rà soát những khu vực có khả năng còn người mắc kẹt. Bộ trưởng Lâm nghiệp British Columbia Ravi Parmar cho biết, 18 máy bay chữa cháy đã tham gia giải cứu hơn 50 người.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố trong bối cảnh hơn 100 đám cháy rừng đang xảy ra trên toàn British Columbia.

Nhiều người phải sơ tán trên các tuyến đường ùn tắc, trong khi giới chức cảnh báo điều kiện cháy rừng có thể tiếp tục diễn biến nghiêm trọng và đe dọa thêm các cộng đồng dân cư.

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định, chính phủ liên bang đã sẵn sàng hỗ trợ công tác sơ tán người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng trường học ở Thái Lan, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thế giới

(GLO)- Ngày 7-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ xả súng xảy ra tại Trường Thepsirin (Debsirin Nonthaburi) ở tỉnh Nonthaburi, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa người bị thương và triển khai các biện pháp ứng phó.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen.

Houthi mở đợt tập kích lớn nhất nhiều năm nhằm vào quân đội Yemen

Thế giới

(GLO)- Lực lượng Houthi ngày 6-8 tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các vị trí quân sự của lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn. Chính quyền Yemen đánh giá đây là vụ tập kích là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022.

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

Thế giới

(GLO)- Bản tin thế giới tối 6-8 có các thông tin sau: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc; Hàn Quốc, Nhật Bản nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển phía Đông; Việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao rất khó khăn...

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Thế giới

Nga và Australia đã có các động thái pháp lý nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram và nhà sáng lập Pavel Durov. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng pháp lý đang siết chặt Telegram trên phạm vi toàn cầu.

null