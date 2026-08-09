Canada ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng, hơn 20.000 người phải sơ tán

(GLO)- Ngày 8-8 (theo giờ địa phương), tỉnh British Columbia (miền Tây Canada) ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi đám cháy rừng Bald Range lan nhanh, phá hủy nhiều nhà cửa và buộc hơn 20.000 người phải sơ tán.

Đám cháy rừng Bald Range bùng phát trong điều kiện thời tiết nóng, gió mạnh và hạn hán kéo dài, nhanh chóng lan về phía các cộng đồng dân cư dọc hồ Okanagan.

Toàn bộ khoảng 12.000 cư dân tại Summerland được lệnh sơ tán trong đêm, cùng khoảng 8.000 người tại Peachland và khu vực lân cận.

Thủ hiến British Columbia David Eby cho biết, đám cháy đã gây thiệt hại đáng kể đối với nhà cửa và các công trình.

Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại do khu vực này vẫn nằm trong vùng cháy đang hoạt động.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đám cháy Bald Range được ghi nhận lần đầu vào tối 7-8 và nhanh chóng lan rộng. Ban đầu, diện tích cháy tăng lên khoảng 50 km2 chỉ trong vài giờ, sau đó vượt 100 km2 khi ngọn lửa tiến khoảng 15 km về phía hồ Okanagan.

Tốc độ lây lan của ngọn lửa khiến một số người dân bị mắc kẹt và buộc cả lực lượng ứng phó khẩn cấp phải sơ tán.

Các đội tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục rà soát những khu vực có khả năng còn người mắc kẹt. Bộ trưởng Lâm nghiệp British Columbia Ravi Parmar cho biết, 18 máy bay chữa cháy đã tham gia giải cứu hơn 50 người.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố trong bối cảnh hơn 100 đám cháy rừng đang xảy ra trên toàn British Columbia.

Nhiều người phải sơ tán trên các tuyến đường ùn tắc, trong khi giới chức cảnh báo điều kiện cháy rừng có thể tiếp tục diễn biến nghiêm trọng và đe dọa thêm các cộng đồng dân cư.

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định, chính phủ liên bang đã sẵn sàng hỗ trợ công tác sơ tán người dân.