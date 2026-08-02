Tin thế giới sáng 2-8: Đánh bom ở trung tâm thủ đô Nga, hàng chục người thương vong

(GLO)- Ukraine tấn công tàu container và loạt nhà máy lọc dầu của Nga; đánh bom ở trung tâm thủ đô Nga, hàng chục người thương vong; tai nạn máy bay du lịch khiến 13 người tử vong tại Peru... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-8.

Ukraine tấn công tàu container và loạt nhà máy lọc dầu của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine đã đánh chìm tàu container Yanina treo cờ Nga trên Biển Đen trong đêm 1-8.

Khoảnh khắc trước khi lực lượng Ukraine đánh chìm tàu container Yanina mang cờ Nga ở Biển Đen vào đêm 1-8. Ảnh: Tổng thống Volodymyr Zelensky/X

Ông Zelensky cho biết, Yanina là 1 tàu container của Nga nằm trong danh sách bị trừng phạt, có tải trọng hơn 100.000 tấn. Theo ông Zelensky, tàu Nga bị tấn công trong chiến dịch của lực lượng Ukraine nhằm vào các mục tiêu trên Biển Đen và Biển Azov bằng các loại vũ khí tấn công tầm trung do Ukraine tự sản xuất.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cũng xác nhận tàu container này đã bị chìm trên Biển Đen sau khi bị 2 xuồng không người lái của hải quân Ukraine tấn công. Rosatom khẳng định, con tàu đang vận chuyển hàng hóa dân sự.

Nhà máy lọc dầu ở Ufa bị tấn công bằng UAV. Ảnh: Telegram Exilenova+

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố lực lượng Ukraine đã tấn công 3 nhà máy lọc dầu tại Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga và 4 hệ thống radar ở vùng Krasnodar trong đêm 1-8.

Theo SBU, các máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào 3 cơ sở tại thành phố Ufa, thủ phủ của Bashkortostan, gồm các nhà máy lọc dầu Bashneft-Ufimsky, Bashneft-Novoil và Bashneft-Ufaneftekhim.

SBU cho biết, các cơ sở này thuộc công ty Bashneft và tạo thành một trong những cụm lọc dầu lớn nhất của Nga, với tổng công suất chế biến hơn 23 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Tổng thống Zelensky xác nhận các cuộc tấn công và cho biết mục tiêu nằm cách lãnh thổ Ukraine gần 1.600 km.

Đánh bom ở trung tâm thủ đô Nga, hàng chục người thương vong

Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Liên bang Nga (NAC) cho biết, 1 vụ nổ xảy ra gần khu vực quán cà phê ngoài trời ở trung tâm thủ đô Moscow đã khiến 3 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Lực lượng cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardiya) đã phong tỏa và hạn chế người dân tiếp cận khu vực xung quanh tòa chung cư cao tầng tại Quảng trường Kudrinskaya - nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: TASS

Theo Bộ Nội vụ Liên bang Nga, vụ nổ xảy ra vào khoảng 20 giờ 10 phút, theo giờ địa phương (tức 0 giờ 10 phút sáng 2-8 giờ Việt Nam), gần khu vực quán cà phê ngoài trời cạnh Tòa nhà số 1, Quảng trường Kudrinskaya.

Trong khi đó, theo NAC, 1 phụ nữ chưa rõ danh tính đã tìm cách mang 1 thiết bị nổ tự chế (IED) vào khu vực này nhưng bị 1 nhân viên bảo vệ ngăn lại. Người này cũng thuộc trong số 3 người thiệt mạng.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga đã phong tỏa khu vực xung quanh tòa nhà chung cư cao tầng tại Quảng trường Kudrinskaya, nơi xảy ra vụ nổ.

Tai nạn máy bay du lịch khiến 13 người tử vong tại Peru

Cảnh sát địa phương xác nhận ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hạng nhẹ chở khách du lịch đến tham quan khu di tích khảo cổ Nazca Lines nổi tiếng ở miền Nam Peru.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 1-8 (tức 1 giờ ngày 2-8 theo giờ Hà Nội) sau khi chiếc máy bay cất cánh từ sân bay ở TP. Pisco, cách thủ đô Lima khoảng 240 km về phía Nam.

Hiện trường máy bay rơi tại khu di tích khảo cổ Nazca Lines (Peru) khiến 13 người thiệt mạng. Ảnh: Daily Mail

Phát biểu với báo giới tại hiện trường, Thiếu tá cảnh sát Jorge Andrade thông báo “11 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng”. Tới nay, lực lượng chức năng “đã tìm thấy 4 thi thể”. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Cơ quan hàng không dân dụng Peru sẽ điều tra vụ tai nạn.

Hàng chục máy bay hạng nhẹ hiện hoạt động tại sân bay ở Pisco, phục vụ lượng lớn khách du lịch, chủ yếu là người nước ngoài. Những vụ tai nạn tương tự từng xảy ra vào năm 2022 và năm 2010.

WHO cảnh báo tốc độ lây lan dịch Ebola 'khác thường' ở CHDC Congo

Ngày 1-8 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch Ebola hiện nay tại CHDC Congo đang lây lan với tốc độ “khác thường”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tăng cường các biện pháp ứng phó.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị tại tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

WHO ghi nhận, đây là đợt bùng phát dịch Ebola lớn nhất từng được ghi nhận tại CHDC Congo. Đợt bùng phát dịch hiện nay được công bố từ ngày 15-5 và do chủng Bundibugyo gây ra - chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt.

Theo WHO, tính đến ngày 30-7, CHDC Congo đã xác nhận 3.605 ca bệnh, trong đó có 1.587 người tử vong (tỷ lệ tử vong khoảng 44%). WHO cảnh báo dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khi chuỗi lây truyền chưa bị cắt đứt và số ca mắc mới cũng như số người tử vong không ngừng gia tăng.

Tâm điểm của đợt bùng phát dịch hiện nay là tỉnh Ituri ở vùng Đông Bắc CHDC Congo, giáp biên giới với Nam Sudan và Uganda. Dịch bệnh cũng đã lan sang 4 tỉnh khác, trong đó có North Kivu và South Kivu - nơi nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng vũ trang mang tên “Phong trào M23”.