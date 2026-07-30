Argentina: 7 người thiệt mạng vì rơi trực thăng khi diễn tập chữa cháy rừng

Theo thông tin ban đầu, điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố được đánh giá là thuận lợi cho hoạt động bay, do đó, nguyên nhân tai nạn hiện vẫn chưa được xác định.

Các cơ quan chức năng Argentina ngày 29/7 xác nhận ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng xảy ra cùng ngày tại Công viên quốc gia Ischigualasto, thuộc tỉnh miền Tây San Juan, khi chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phục vụ công tác chữa cháy rừng.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, chiếc trực thăng Bell 412 mất liên lạc với kiểm soát không lưu không lâu sau khi cất cánh trong khuôn khổ khóa huấn luyện về ứng phó cháy rừng do Cơ quan Quản lý cháy rừng quốc gia Argentina tổ chức. Trên máy bay có nhiều cán bộ cấp cao của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và bảo vệ dân sự tỉnh San Juan.

Xác trực thăng gặp nạn được phát hiện tại khu vực đồi núi hiểm trở trong Công viên quốc gia Ischigualasto, còn được biết đến với tên gọi “Thung lũng Mặt Trăng” - Di sản Thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận nhờ giá trị địa chất và hóa thạch đặc biệt. Địa hình phức tạp khiến công tác tiếp cận hiện trường và thu hồi thi thể các nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Giới chức Argentina đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố được đánh giá là thuận lợi cho hoạt động bay, do đó, nguyên nhân tai nạn hiện vẫn chưa được xác định.

Trên mạng xã hội, Thống đốc tỉnh San Juan - ông Marcelo Orrego - bày tỏ đau buồn sâu sắc trước thảm kịch, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông xác nhận toàn bộ 7 người trên trực thăng đã không qua khỏi./.

Theo Diệu Hương (TTXVN/Vietnam+)