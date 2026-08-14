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Thế giới

Tin thế giới tối 14-8: Mỹ dọa siết sức ép kinh tế với Iran

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Nhân Dân, TTXVN, Tuổi Trẻ)

(GLO)- UAV Ukraine tập kích cảng lớn của Nga ở Baltic; Triều Tiên cảnh báo Mỹ về chiến lược hạt nhân mới; Mỹ dọa siết sức ép kinh tế với Iran; UAE cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

UAV Ukraine tập kích cảng lớn của Nga ở Baltic

Cảng Ust-Luga, trung tâm thương mại và hậu cần quan trọng của Nga bên biển Baltic, bị UAV Ukraine tập kích sáng 14-8, gây hỏa hoạn. Tỉnh trưởng Leningrad Aleksander Drozdenko cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 54 UAV trên bầu trời tỉnh này, không có thương vong và hậu quả vụ tập kích đã được xử lý.

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Khói lửa tại cảng Ust-Luga của Nga sau cuộc tập kích của Ukraine hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cũng cho biết hơn 10 UAV Ukraine bay về phía thủ đô bị bắn hạ trong đêm, không gây thiệt hại dưới mặt đất.

Tài khoản X AMK Mapping nhận định Ukraine có thể đã sử dụng không phận Latvia để tiếp cận Ust-Luga, song thông tin này chưa được xác nhận. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận.

Theo Reuters, vụ tập kích tiếp tục cho thấy Ukraine tập trung vào các cơ sở năng lượng, hậu cần và xuất khẩu của Nga. Từ cuối tháng 6, Kiev tiến hành chiến dịch "40 ngày gây áp lực", nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho dầu, trung tâm hậu cần và sân bay của Nga.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về chiến lược hạt nhân mới

Triều Tiên ngày 14-8 chỉ trích chiến lược hạt nhân mới mà Mỹ được cho là đang xây dựng, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để tự vệ.

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Tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài xã luận đăng trên KCNA, Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đang mở rộng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và chuyển từ chiến lược răn đe sang sẵn sàng sử dụng hạt nhân trong xung đột thực tế.

Triều Tiên cũng cảnh báo bán đảo Triều Tiên có thể là một trong những mục tiêu đầu tiên của chiến lược mới, đồng thời cảnh báo bất kỳ động thái "liều lĩnh" nào nhằm vào Bình Nhưỡng sẽ dẫn đến "những hậu quả thảm khốc".

Mỹ dọa siết sức ép kinh tế với Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 13-8 cảnh báo Washington có thể áp dụng các biện pháp mới nhằm khiến Iran đối mặt với mức độ "cô lập kinh tế" chưa từng có. Các biện pháp dự kiến được công bố vào tuần tới.

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Tàu hàng mắc kẹt trên vùng biển qua Eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman ngày 29/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Bessent cho biết Mỹ đang kết hợp gây sức ép tài chính với phong tỏa thực tế các cảng của Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Washington có "một tính toán sai lầm lớn hơn" liên quan eo biển Hormuz.

Lưu lượng tàu qua tuyến đường thủy chiến lược này đã giảm mạnh. Iran và Oman đang đàm phán về cơ chế quản lý hoạt động vận tải qua eo biển.

UAE cáo buộc Iran tấn công 2 tàu chở dầu

UAE cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu thuộc Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) khi đang đi qua eo biển Hormuz tối 13-8.

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Eo biển Hormuz gần Khasab - một thị trấn nhỏ ở miền bắc Oman. Ảnh: Tân Hoa xã

Bộ Ngoại giao UAE gọi đây là hành động "thù địch" và yêu cầu chấm dứt các vụ tấn công.

Hãng thông tấn WAM dẫn ADNOC cho biết không có thương vong và tình hình đã được kiểm soát. UAE chưa công bố chi tiết về mức độ thiệt hại đối với hai con tàu.

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