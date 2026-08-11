Tin thế giới tối 11-8: Nga và Ukraine tuyên bố tấn công lẫn nhau

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Nga và Ukraine tuyên bố tấn công lẫn nhau; Iran bổ nhiệm 6 chỉ huy quân sự cấp cao giữa lúc tình hình khu vực căng thẳng; GCC cảnh báo Houthi, Yemen tuyên bố sẵn sàng đáp trả; Bắc Kinh khẩn cấp ứng phó mưa lớn do bão Dolphin...

Nga và Ukraine tuyên bố tấn công lẫn nhau

Nga và Ukraine cùng thông báo tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của đối phương trong đêm ngày 10 và rạng sáng 11-8.

Toà nhà bị phá hủy sau vụ không kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái xuống thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng TASS dẫn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí dẫn đường chính xác phóng từ mặt đất, nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, trung tâm vận tải và hậu cần tại Kiev và Zaporizhzhia của Ukraine.

Theo phía Nga, các mục tiêu bị đánh trúng gồm kho hậu cần Nova Post và trung tâm vận tải, hậu cần Kiev-3 tại Kiev, cùng nhà máy thép Zaporozhstal ở Zaporizhzhia. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng những cơ sở này có liên quan đến việc cung ứng, sản xuất các sản phẩm phục vụ công nghiệp quốc phòng.

Nga cũng cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 396 UAV nhằm vào nhiều khu vực của nước này, trong đó có thủ đô Moskva.

Trong khi đó, Ukraine thông báo các cuộc tấn công của Nga khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại nhiều khu vực. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Zaporizhzhia chịu thiệt hại nặng nhất, với 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Tại Dnipropetrovsk có 3 người thiệt mạng; một số cơ sở y tế ở Kiev bị trúng đạn, trong khi Kherson và Kharkov xảy ra mất điện trên diện rộng.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SOF) ngày 10-8 cho biết đã tấn công một khu phức hợp hóa dầu lớn của Nga tại tỉnh Tyumen, gây hỏa hoạn và thiệt hại cho cơ sở này. Theo SOF, khu phức hợp sản xuất nguyên liệu cho nhiều sản phẩm công nghiệp, trong đó có những sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng. Phía Ukraine cho biết UAV đã di chuyển hơn 2.000 km để tiếp cận mục tiêu.

Iran bổ nhiệm 6 chỉ huy quân sự cấp cao giữa lúc tình hình khu vực căng thẳng

Trong các sắc lệnh công bố ngày 10-8, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm 6 chỉ huy quân sự mới trong lực lượng vũ trang nước này.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, ông Ali Abdollahi được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran; ông Ahmad Vahidi giữ chức Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC); ông Ali Azmaei làm Tư lệnh Hải quân IRGC và ông Hossein Taeb đứng đầu Tổ chức Basij thuộc IRGC.

Hai nhân sự khác được bổ nhiệm gồm ông Kiumars Heidari giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran và ông Mostafa Izadi làm Phó Tổng tư lệnh IRGC.

Một ngày trước đó, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei cũng bổ nhiệm cựu Tư lệnh IRGC Mohsen Rezaei làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran. Cơ quan này do Tổng thống Masoud Pezeshkian đứng đầu, có nhiệm vụ điều phối các vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại.

Những thay đổi nhân sự trên diễn ra sau cuộc xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ hồi cuối tháng 2. Ngày 8-4, các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn. Đến tháng 6, Iran và Mỹ ký Bản ghi nhớ (MoU) về việc chấm dứt xung đột trên tất cả mặt trận, trong đó có Liban, đồng thời dự kiến đàm phán trong 60 ngày để hướng tới thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, những diễn biến leo thang gần đây khiến triển vọng đàm phán trở nên bất định.

GCC cảnh báo Houthi, Yemen tuyên bố sẵn sàng đáp trả

Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường cứng rắn trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, đồng thời cảnh báo nguy cơ đối với an ninh khu vực và hàng hải quốc tế.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thư ký GCC Jasem Albudaiwi hoan nghênh tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7-8, trong đó lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi nhằm vào Saudi Arabia kể từ ngày 13-7 và các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại kể từ ngày 22-7.

Ông Jasem Albudaiwi cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia vi phạm chủ quyền và đe dọa an ninh, ổn định, toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Việc nhắm vào tàu thương mại và đe dọa các tuyến hàng hải quốc tế cũng được đánh giá là một bước leo thang nguy hiểm.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad Al-Alimi tuyên bố các lực lượng chính phủ sẵn sàng đối phó với đợt leo thang mới của Houthi và sẽ không để lực lượng này quyết định thời điểm, quy mô các cuộc đối đầu quân sự.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Houthi gia tăng các cuộc tấn công từ tháng 7, trong đó có các cuộc tập kích nhằm vào Saudi Arabia và tàu thương mại. Tình hình làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen, có hiệu lực từ đầu tháng 4-2022, có nguy cơ đổ vỡ.

Bắc Kinh khẩn cấp ứng phó mưa lớn do bão Dolphin

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang khẩn trương ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng của bão Dolphin, trong khi một số khu vực đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên cấp cao nhất.

Gió lớn khi bão Dolphin đổ bộ tại khu dân cư thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngày 9-8-2026. Ảnh: TTXVN

10 giờ ngày 11-8, Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt-hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ II đối với Bắc Kinh và Thiên Tân. Đến 14 giờ, một số khu vực của Bắc Kinh như Thông Châu và Hoài Nhu được nâng lên cấp độ I - mức cao nhất.

Cơ quan khí tượng Bắc Kinh dự báo từ tối 11-8 đến ngày 13-8, nhiều khu vực có thể ghi nhận lượng mưa hơn 100 mm trong 6 giờ và hơn 150 mm trong 24 giờ. Chính quyền yêu cầu sơ tán người dân tại khu vực nguy cơ cao, tạm dừng hoạt động xây dựng và đóng cửa các khu cắm trại trên núi, điểm tham quan.

Từ ngày 12-8, doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng giờ làm việc linh hoạt hoặc luân phiên. Trường học có thể tạm dừng lớp học trực tiếp tùy tình hình; các hoạt động thể thao ngoài trời có tổ chức cũng bị đình chỉ.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc hiện duy trì cảnh báo màu cam về mưa dông tại nhiều khu vực. Mưa lớn được dự báo tiếp diễn đến hết ngày 12-8 tại một số địa phương, trong đó có Chiết Giang, Thượng Hải, Sơn Đông, Bắc Kinh và Thiên Tân.

Tại Philippines, mưa lớn do bão nhiệt đới Luis, Maymay và gió mùa Tây Nam đã khiến 19 người thiệt mạng, 15 người bị thương và 4 người mất tích. Hoàn lưu bão Dolphin góp phần làm gia tăng mưa gió mùa, gây ngập lụt tại nhiều khu vực dù bão không đổ bộ trực tiếp.

Theo Hội đồng Giảm thiểu và Quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), gần 2,27 triệu người tại 11 khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ đã lập hơn 900 trung tâm sơ tán, đồng thời chi hơn 73 triệu peso, tương đương khoảng 1,2 triệu USD, cho hoạt động tìm kiếm người mất tích.

Triều Tiên phản đối Sách Trắng Quốc phòng mới của Nhật Bản

Triều Tiên bày tỏ quan ngại về Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản năm 2026, cho rằng văn kiện này nhằm biện minh cho việc tăng cường sức mạnh quân sự và thúc đẩy Nhật Bản theo hướng “tái quân sự hóa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Ảnh nguồn Báo Điện tử An Ninh Thủ Đô

Ngày 11-8, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) và báo Rodong Sinmun dẫn lời nhà bình luận an ninh quốc tế Kang Won Chol chỉ trích Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản.

Ông Kang Won Chol cho rằng việc Nhật Bản tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng là động thái cần được cộng đồng quốc tế cảnh giác. Triều Tiên đồng thời tuyên bố “kiên quyết phản đối và bác bỏ” những động thái mà nước này cho là làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực.

Trước đó, ngày 4-8, Chính phủ Nhật Bản thông qua Sách Trắng Quốc phòng năm 2026, dài 598 trang, dài nhất từ trước đến nay. Văn kiện cũng lần đầu bổ sung một chương phân tích những thay đổi trong phương thức tác chiến hiện đại.