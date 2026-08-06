Tin thế giới sáng 6-8: Ukraine xác định 3 ưu tiên hàng đầu để chuẩn bị cho mùa đông

(GLO)- Ukraine xác định 3 ưu tiên hàng đầu để chuẩn bị cho mùa đông; Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến vận tải thương mại qua eo biển Hormuz; Triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Ba Lan và Cộng hòa Séc... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-8.

Ukraine xác định 3 ưu tiên hàng đầu để chuẩn bị cho mùa đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác định ba ưu tiên hàng đầu trong công tác chuẩn bị cho mùa đông, đồng thời yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Trong bài đăng sau cuộc họp của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine ngày 5-8, Tổng thống Zelensky cho biết, ba ưu tiên trọng tâm gồm tăng cường bảo vệ hạ tầng thiết yếu, bảo đảm số lượng và chất lượng các hầm trú ẩn, đồng thời nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn Reuters ở Kiev, ngày 25-3-2026. Ảnh: Reuters

Các kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ các cơ sở cung cấp điện, khí đốt và nước. Ông Zelensky cho biết ông muốn nhận được báo cáo chi tiết về những khó khăn đang tồn tại cũng như tỷ lệ hoàn thành công việc tại từng cộng đồng địa phương.

Theo Tổng thống Zelensky, các quan chức chịu trách nhiệm phải nhanh chóng khắc phục tình trạng chậm trễ và hoàn thành toàn bộ các hạng mục đã đề ra. Ông nhấn mạnh chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bảo đảm các cộng đồng dân cư sẵn sàng ứng phó với mùa đông sắp tới.

Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến vận tải thương mại qua eo biển Hormuz

Ngày 5-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cho biết Iran và Oman đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về việc thiết lập một tuyến đường vận tải thương mại an toàn qua eo biển Hormuz.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Iran, ông Baghaei đã phát biểu với báo giới rằng Iran và Oman đã đạt được sự hiểu biết chung về tọa độ địa lý của tuyến đường đề xuất và đang hoàn thiện một tuyên bố chung, trong đó nêu rõ các điểm chính đã thống nhất, với điều kiện là "một số bên thứ ba" không cản trở tiến trình này.

Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận song phương giữa Iran và Oman tự bản thân nó không đồng nghĩa với việc eo biển này đã trở nên an toàn cho các tàu thuyền qua lại, bởi vì lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ cũng như các hành động "gây hấn và đe dọa" khác nhắm vào Iran và lợi ích của nước này vẫn đang tiếp diễn.

Đức điều tra vụ UAV gắn thuốc nổ xuất hiện tại sân bay

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt ngày 5-8 đánh giá vụ phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) gắn thuốc nổ tại sân bay Leipzig là một “kịch bản tấn công lai”, đồng thời cảnh báo đây là vụ việc an ninh nghiêm trọng, phản ánh mức độ nguy hiểm mới đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Một sĩ quan cảnh sát mặc trang phục bảo hộ đi bên cạnh robot rà phá bom mìn (EOD) tại Sân bay Leipzig/Halle ở Schkeuditz, Đức, ngày 5-8-2026. Ảnh: Reuters

UAV được phát hiện trong đêm gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine. Đây là một trong những loại máy bay vận tải thương mại lớn nhất thế giới và từng được Quân đội Liên bang Đức thuê để vận chuyển hàng hóa đặc biệt nặng. Việc mục tiêu nghi vấn nằm gần máy bay Ukraine làm dấy lên suy đoán về khả năng có yếu tố nước ngoài đứng sau, nhưng ông Dobrindt không nêu đích danh quốc gia nào. Ông chỉ nói có thể những kẻ chủ mưu là “các thế lực nước ngoài” muốn gieo rắc bất ổn.

Cơ quan chức năng Đức cũng đang tìm kiếm các mảnh vỡ của UAV thứ hai bị nghi có thể đã va chạm với một máy bay chở hàng của hãng DHL.

Cơ quan Cảnh sát hình sự bang Sachsen và Viện Tổng công tố Dresden đã tiếp nhận điều tra. Tổng Công tố viên Wolfgang Schwürzer cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành theo mọi hướng.

Triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Ba Lan và Cộng hòa Séc

Ngày 5-8, truyền thông Ba Lan đưa tin, các cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan và Séc đã triệt phá một bang nhóm tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, bắt giữ 24 nghi phạm và đóng cửa một phòng thí nghiệm ma túy bất hợp pháp ở Bỉ.

Ảnh minh họa: KT

Các nhà điều tra cho biết băng nhóm này, với các thành viên đến từ các nhóm hooligan bóng đá Ba Lan và Séc, đã hoạt động ít nhất từ ​​tháng 3-2024.

Cảnh sát cho biết, đã thu giữ khoảng 167 kg ma túy thành phẩm, với giá trị ước tính trên thị trường chợ đen là khoảng 280.000 euro. Tổng giá trị số ma túy và steroid đồng hóa mà nhóm này phân phối ước tính lên tới gần 700.000 euro.

Đến nay, 11 nghi phạm đã bị bắt giữ tại Ba Lan. Các nghi phạm đã bị buộc tội tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức, sản xuất và buôn bán ma túy, và rửa tiền. Nếu bị kết tội, các đối tượng này có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.