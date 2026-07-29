Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông

(GLO)- Theo thông tin do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố ngày 28-7, Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông, trong một vụ việc được phía Mỹ mô tả là một "cuộc tấn công bất ngờ".

Ảnh minh hoạ: IRNA/TTXVN phát

CENTCOM cho biết vào lúc 17 giờ 45 phút (theo giờ miền Đông nước Mỹ), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ tại khu vực. Tuy nhiên, toàn bộ số tên lửa đã bị đánh chặn thành công và không gây thiệt hại.

Trong tuyên bố chính thức, CENTCOM không nêu rõ địa điểm bị nhắm tới. Tuy nhiên, trang Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho hay, mục tiêu của đợt tấn công là một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan.

Đây là diễn biến mới nhất sau quãng thời gian ngắn giao tranh lắng dịu giữa hai bên. Cuối tuần qua, Mỹ và Iran không tiến hành các hoạt động quân sự trực tiếp nào, sau gần 2 tuần liên tiếp Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhằm vào Iran, còn Tehran phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái vào các đồng minh của Washington tại khu vực Vùng Vịnh.

Căng thẳng giữa 2 bên gia tăng, sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số tàu thuyền hoạt động tại Eo biển Hormuz. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được ký kết hồi tháng 6, tình hình tại khu vực này tiếp tục diễn biến phức tạp, trong bối cảnh Iran yêu cầu tàu thuyền đi theo tuyến gần bờ biển nước này và cho biết có thể áp dụng các khoản phí đối với hoạt động hàng hải.

Cùng thời điểm, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiếp tục phong tỏa hoạt động vận tải của Ả-rập Xê-út, đồng thời cho biết đã buộc một tàu chở dầu của nước này phải đổi hướng. Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải của Anh (UKMTO) cũng xác nhận, một tàu chở dầu khi di chuyển ở khu vực phía Nam Biển Đỏ đã ghi nhận các tiếng nổ, nhưng thủy thủ đoàn và con tàu đều an toàn.

Trong một diễn biến liên quan, rạng sáng 29-7, máy bay chiến đấu của Mỹ và Ả-rập Xê-út tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tay súng được cho là do Iran hậu thuẫn tại Iraq, sau khi các lực lượng này bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, các nhóm vũ trang tại Iraq đã bác bỏ cáo buộc này.

Vụ phóng tên lửa của Iran diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc gặp kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.

Đây cũng là vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên được ghi nhận nhằm vào một cơ sở của Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump quyết định đình chỉ các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 24-7.

Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington và Tehran đang tiến hành các cuộc đàm phán được ông mô tả là "rất thân thiện", nhưng cũng cảnh báo Mỹ có thể nối lại các hành động quân sự nếu nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả.