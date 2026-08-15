Tin thế giới tối 15-8: Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

(GLO)- Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz; Mỹ thừa nhận chiến dịch tập kích Houthi khiến 153 dân thường thiệt mạng; Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Triều Tiên; Indonesia cảnh báo sóng thần sau động đất 7,7 độ là những tin tức thế giới nổi bật hôm nay.

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Ngày 15-8, Iran tái khẳng định eo biển Hormuz vẫn thuộc về người Iran, bác lại phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ sớm tuyên bố eo biển này là một phần lãnh thổ của Mỹ.

Tàu thương mại neo ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), gần khu vực eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN phát

Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố việc đóng hoặc mở eo biển Hormuz sẽ theo quyết định của Iran.

Trước đó, ngày 14-8, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ sau khi đánh bại Iran. Một quan chức Nhà Trắng sau đó cho biết đây chỉ là lời nói đùa. Tuy nhiên, Tehran cho rằng vấn đề Hormuz vẫn là điểm bất đồng giữa hai nước.

Tuần trước, Mohammad Bagher Zolghadr, Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran, đưa ra các điều kiện để mở lại eo biển, gồm chấm dứt chiến tranh và các hành động gây hấn nhằm vào Iran cùng các đồng minh; chấm dứt trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa và bồi thường tổn thất chiến tranh.

Hiện Iran và Oman đang đàm phán về việc xác lập tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz, song chưa hoàn tất. Iran cho rằng ngay cả khi đạt thỏa thuận về hải trình mới, Mỹ vẫn phải đáp ứng các điều kiện mà Tehran đưa ra. Trong khi đó, Mỹ phản đối việc Iran muốn áp đặt phí đối với tàu thuyền qua lại.

Mỹ thừa nhận chiến dịch tập kích Houthi khiến 153 dân thường thiệt mạng

Nhân viên y tế khiêng một thi thể sau cuộc không kích của Mỹ vào cảng Ras Isa tại Yemen hồi tháng 4-2025. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn AP, Lầu Năm Góc đánh giá các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen trong năm 2025 đã khiến 153 dân thường thiệt mạng và 243 người bị thương.

Đánh giá tập trung vào 3 cuộc không kích hồi tháng 4-2025 tại khu vực thủ đô Sanaa và cảng Ras Isa do Houthi kiểm soát. Riêng cuộc tập kích cảng dầu Ras Isa khiến 80 người chết và 173 người bị thương.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khi đó cho biết mục tiêu là cắt đứt nguồn cung nhiên liệu và tài chính cho Houthi, không nhằm gây hại cho người dân Yemen.

Lầu Năm Góc đánh giá việc chi trả bồi thường cho các nạn nhân trong 3 cuộc không kích trên là “không phù hợp”. Thông tin được công bố trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại tại Mỹ về thương vong dân thường do hoạt động quân sự của Washington.

Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Triều Tiên

Trong bài phát biểu ngày 15-8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề xuất hai miền Triều Tiên giảm các hành động đe dọa và nối lại đối thoại nhằm hướng tới một chế độ hòa bình trên bán đảo.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh nguồn Báo Thanh Niên

Theo Yonhap News, ông Lee cho rằng thông qua đối thoại, hai bên có thể thảo luận các biện pháp nhằm ngăn chặn sự phát triển năng lực hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống an ninh đa tầng để kiểm soát căng thẳng, ngăn ngừa khủng hoảng và thúc đẩy hòa bình, ổn định tại Đông Bắc Á.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, ông Lee nhiều lần đưa ra các động thái nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, song Bình Nhưỡng chưa có nhiều phản ứng.

Indonesia cảnh báo sóng thần sau động đất 7,7 độ

Một trận động đất 7,7 độ xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia, sáng 15-8, khiến cơ quan chức năng phát cảnh báo sớm về sóng thần.

Nhân viên cứu nạn kiểm tra toà nhà bị hư hại ở Maumere ngày 15-8. Ảnh: AP

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 5 giờ 58 phút giờ địa phương, tâm chấn nằm ngoài khơi phía Bắc đảo Flores, ở độ sâu khoảng 10 km. Sau đó xảy ra hai dư chấn mạnh 5,6 và 5,9 độ.

Cơ quan Khí tượng, Thời tiết và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cảnh báo khả năng xuất hiện sóng thần cao 0,5-3 m tại một số khu vực, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa bãi biển và bờ sông.

Cảnh báo sóng thần đã được hủy bỏ sau vài giờ, song BMKG tiếp tục theo dõi mực nước biển. Theo cơ quan khẩn cấp Indonesia, ít nhất 2 người đã thiệt mạng. Công tác thống kê thiệt hại đang được tiến hành.