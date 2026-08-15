Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

474 người bị bắt vì nghi gây cháy rừng tại Pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, Reuters, The Guardian)

(GLO)- Gần 500 người đã bị bắt tại Pháp vì nghi liên quan đến các vụ cháy rừng kể từ đầu tháng 7, trong bối cảnh nắng nóng và khô hạn khiến nguy cơ hỏa hoạn gia tăng tại nhiều khu vực ở châu Âu. Đáng chú ý, khoảng 70% trong số này bị nghi cố ý gây cháy.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, từ ngày 1-7 đến nay, 474 người đã bị bắt vì nghi gây ra các vụ cháy rừng, trong đó có 183 người chưa thành niên. Khoảng 70% số người này bị nghi cố tình gây cháy, số còn lại bị nghi gây hỏa hoạn ngoài ý muốn.

Số người bị bắt tiếp tục tăng trong những tuần gần đây. Đến ngày 14-8, con số này tăng lên 474 người, trong đó có 183 người chưa thành niên.

474-nguoi-bi-bat-vi-nghi-gay-chay-rung-tai-phap-70-truong-hop-bi-cho-la-co-y.png
Khói lửa bốc ngùn ngụt từ đám cháy rừng ở thị trấn Omis, Croatia, ngày 13-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Một trong những trường hợp đáng chú ý là thiếu niên 15 tuổi bị bắt, vì nghi liên quan đến vụ cháy gần sân bay Bordeaux hồi tháng 7, khiến 2 lính cứu hỏa thiệt mạng.

Trong khi đó, các vụ cháy mới vẫn tiếp tục bùng phát. Tại vùng Landes ở phía Tây Nam nước Pháp, hơn 525 người tại làng Luglon phải sơ tán sau khi một đám cháy thiêu rụi gần 1.100 ha rừng thông khô trong chưa đầy 24 giờ. Khoảng 500 lính cứu hỏa và 6 máy bay chữa cháy được huy động để khống chế ngọn lửa.

Luglon cách vịnh Arcachon và bán đảo Lège-Cap-Ferret khoảng 100 km về phía Đông Nam. Cuối tháng 7, 2 vụ cháy lớn tại khu vực này đã thiêu rụi hơn 50.000 ha và buộc tới 220.000 người phải sơ tán.

Các vụ cháy xảy ra trong thời điểm châu Âu trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Trong ngày 14-8, khoảng 3/5 dân số châu Âu đối mặt với nhiệt độ ít nhất 30 độ C, trong khi khoảng 150 triệu người chịu mức nhiệt từ 35 độ C trở lên.

Cháy rừng cũng diễn biến nghiêm trọng tại Croatia, Đức, Tây Ban Nha và Hy Lạp, khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Điều kiện khô nóng khiến đất và thảm thực vật mất độ ẩm, tạo môi trường thuận lợi để các đám cháy bùng phát và lan rộng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22-9-2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

IRGC tuyên bố Mỹ không còn tàu chiến tại Vịnh Ba Tư, Iran nâng cấp năng lực tên lửa

Thế giới

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sự hiện diện của tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư đã giảm mạnh sau các cuộc xung đột gần đây, đồng thời tuyên bố Tehran đã đạt những bước tiến mới về công nghệ tên lửa, trong đó có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay.

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Thế giới

Ngày 11-8, Ban Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt - Hạn hán quốc gia cùng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ II tại Bắc Kinh và Thiên Tân trước nguy cơ ngập úng đô thị, mưa lớn và sạt lở đất do bão Dolphin.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường toà nhà bị sập do động đất tại thành phố Manizales, Colombia ngày 10-8-026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Colombia thường xuyên hứng chịu động đất?

Thế giới

(GLO)- Trận động đất độ lớn 7,4 ngày 10-8 tại Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và hơn 570 người bị thương, nhiều tòa nhà đổ sập và hoạt động hàng không bị gián đoạn. Vị trí địa lý đặc biệt là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với động đất.

null