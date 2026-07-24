Biển lửa cháy rừng áp sát điểm du lịch Pháp, hàng ngàn du khách phải sơ tán

Hơn 20.000 người, trong đó có hàng ngàn du khách tại các khu cắm trại và cơ sở nghỉ dưỡng, đã được sơ tán khi một đám cháy rừng 'đặc biệt dữ dội' lan nhanh dọc bờ biển Đại Tây Dương, tây nam nước Pháp.

Vụ cháy rừng bùng phát tại khu rừng thông rậm rạp gần làng Saumos, cách thành phố Bordeaux (thuộc tỉnh Gironde, Pháp) khoảng 40 km về phía tây và nằm ngay phía bắc vịnh Arcachon - một điểm du lịch nổi tiếng. Theo lực lượng cứu hỏa Pháp ngày 23.7, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 2.400 hécta chỉ trong chưa đầy 24 giờ.

Một đám cháy rừng bùng phát trong khu vực rừng thuộc tỉnh Gironde, Pháp ngày 22.7.2026. Ảnh: REUTERS

Chính quyền tỉnh Gironde cho biết đến nay chưa ghi nhận thương vong hoặc nhà cửa bị phá hủy. Tuy nhiên, tình hình vẫn không khả quan dù khoảng 700 lính cứu hỏa và 4 máy bay thả nước đã được triển khai để khống chế đám cháy, theo The Guardian.

Trong điều kiện khô hạn và gió mạnh, ngọn lửa lan nhanh qua các khu rừng, có lúc cao tới 3 m. Chín đô thị địa phương đã mở các trung tâm tiếp nhận, cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 2.500 người sơ tán. Nhiều tuyến đường trong khu vực đã bị phong tỏa.

Đến trưa 23.7, khoảng 8.800 người tiếp tục được sơ tán, sau khi hơn 12.000 người phải rời đi trong ngày 22.7.

Khói bốc lên phía sau trong một vụ cháy rừng ở Saumos, tỉnh Gironde ngày 22.7.2026. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ông Martial Zaninetti, Thị trưởng Le Porge (tỉnh Gironde), ngày 22.7 cho biết đám cháy dường như bắt nguồn từ một thiết bị đang được sử dụng để dọn bụi rậm.

Khu vực này từng hứng chịu thảm họa cháy rừng nghiêm trọng vào năm 2022, khi hơn 30.000 hécta bị thiêu rụi và khoảng 50.000 người phải sơ tán. Vụ cháy mới nhất xảy ra trong bối cảnh Pháp trải qua nhiều đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5, theo Reuters.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết hơn 12.500 vụ cháy rừng đã bùng phát tại nước này kể từ đầu năm. Hai tuần trước, một vụ cháy hiếm gặp cũng đã thiêu rụi một phần rừng Fontainebleau - khu rừng được UNESCO công nhận nằm gần Paris.

Một máy bay chữa cháy bay xuyên qua những cột khói phía trên đám cháy rừng tại tỉnh Gironde ngày 23.7.2026. Ảnh: REUTERS

Tình trạng cháy rừng cũng diễn ra tại nhiều nước châu Âu khác. Ngày 23.7, trên khắp miền trung Tây Ban Nha, lực lượng cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và các đơn vị quân đội vẫn đang được triển khai để kiểm soát các đám cháy rừng đang bùng phát ở Guadalajara, Toledo, Ciudad Real và Albacete. Tính đến nay, hơn 100.000 hécta đất đã bị thiêu rụi trên toàn Canada, theo Reuters.

Tại Ý, một lính cứu hỏa 59 tuổi đã qua đời sau khi bị ốm trong lúc tham gia chữa cháy gần San Cataldo, Sicily.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở Guadalajara, Tây Ban Nha ngày 22.7.2026. Ảnh: REUTERS

Các đợt nắng nóng liên tiếp trong mùa hè năm nay đang làm trầm trọng thêm hạn hán, gây áp lực lên nguồn nước và khiến thảm thực vật khô héo ở châu Âu. Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn trên khắp châu Âu - lục địa đang ấm lên nhanh nhất thế giới.

Theo Trí Đỗ (thanhnien.vn)