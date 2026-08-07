Tin thế giới tối 7-8: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga

(GLO)- Bản tin thế giới tối 7-8 có các tin đáng chú ý: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga; Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận phòng thủ chung; Vụ xả súng tại Thái Lan khiến 9 người thiệt mạng; Bão Dolphin khiến sân bay Okinawa đóng cửa.

Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga

Hãng thông tấn TASS ngày 7-8 dẫn các tài liệu do một nhóm tin tặc ẩn danh cung cấp, trong đó cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có liên quan đến một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Theo TASS, nhóm tin tặc đã tiếp cận các tài liệu liên quan đến các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những cơ sở dầu mỏ tại hai tỉnh Leningrad và Kaliningrad trong tháng 7. Trên cơ sở đó, hãng thông tấn Nga đã tổng hợp các thông tin chính từ những tài liệu này.

Một nhóm tin tặc đã tiếp cận các tài liệu liên quan đến những cuộc tấn công tại Nga. Ảnh minh họa: TASS.

Nội dung tài liệu cho thấy các thư từ trao đổi đề cập đến việc cung cấp tọa độ chính xác của các cơ sở bị tấn công, đồng thời nhắc tới một số cá nhân mà nhóm tin tặc cho rằng đã thúc đẩy Ukraine tiến hành các hoạt động tại lãnh thổ Nga.

Trong số này có Bart De Wachter, chuyên gia về chiến tranh hỗn hợp. Theo nhóm tin tặc, ông De Wachter đã cung cấp cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tọa độ các cơ sở dầu mỏ tại Leningrad và Kaliningrad.

Các tài liệu cũng cho biết ông De Wachter hiện làm việc cho Mạng lưới Phân tích và Giám sát Chiến tranh Hỗn hợp (HAVN), tổ chức được mô tả là có liên hệ với lực lượng đặc nhiệm và hoạt động tình báo của NATO.

Theo nhóm tin tặc, ông De Wachter còn chuyển cho một đại diện SBU thông tin tình báo liên quan đến tọa độ của một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Gazprom, đồng thời đề xuất tổ chức cuộc họp trực tuyến với đại diện Trung tâm Hợp tác Quốc tế của SBU được xác định là Ivan. Một người được giới thiệu là cấp trên phụ trách tình báo của Ivan, tên Martin, cũng dự kiến tham gia cuộc họp.

Trong quá trình trao đổi, Ivan đề nghị bổ sung Thiếu tá SBU Mikhail Marchenko vào nhóm liên lạc. Theo các tài liệu, ông Marchenko là chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực như các mối đe dọa hỗn hợp, hoạt động tình báo, phá hoại và hoạt động thông tin trong các cuộc xung đột hiện đại.

Một trong những sự việc được đề cập là vụ tấn công nhằm vào St. Petersburg ngày 4-7. Theo TASS, lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào một cơ sở dầu mỏ tại quận Kirovsky của thành phố.

Mảnh vỡ UAV cũng rơi xuống khu vực gần cảng Vysotsk thuộc tỉnh Leningrad, gây một số gián đoạn kỹ thuật. Tuy nhiên, các sự cố sau đó đã được khắc phục và không có người bị thương.

TASS cho biết toàn bộ thông tin trên được tổng hợp từ các tài liệu do nhóm tin tặc cung cấp. Đến nay, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về các thông tin được nêu trong những tài liệu này.

Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến ký thỏa thuận phòng thủ chung

Theo truyền thông châu Âu ngày 7-8, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến ký một thỏa thuận phòng thủ chung tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia trong ngày 7-8 nhằm tăng cường hợp tác an ninh giữa ba nước.

Một nguồn tin thân cận với quân đội và chính phủ Saudi Arabia cho biết thỏa thuận đã được thảo luận trong thời gian dài, song các diễn biến mới tại khu vực đã thúc đẩy tiến trình hoàn tất.

Theo kế hoạch, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Jeddah để chính thức hóa thỏa thuận.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đã đến Saudi Arabia ngày 6-8 trong chuyến thăm kéo dài đến ngày 8-8. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tới Jeddah trong ngày 7-8.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Sharif diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến đi không chỉ giới hạn trong cuộc khủng hoảng hiện nay hay những tính toán ngắn hạn.

Việc xúc tiến thỏa thuận diễn ra khi Trung Đông đang đối mặt với nhiều cuộc xung đột và căng thẳng quân sự, đặc biệt là cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Giao tranh đã khiến tình hình an ninh tại các quốc gia vùng Vịnh trở nên phức tạp hơn, đồng thời làm gián đoạn hoạt động vận tải biển qua Eo biển Hormuzvà Biển Đỏ.

Khả năng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan thiết lập một khuôn khổ hợp tác chiến lược đã được đề cập trong nhiều tháng qua.

Thái Lan cập nhật thương vong vụ xả súng tại trường học: 9 người thiệt mạng

Học sinh gặp lại người thân sau vụ nổ súng. Ảnh: REUTERS.

Cảnh sát Thái Lan ngày 7-8 đã cập nhật thông tin về thương vong trong vụ học sinh nổ súng tại Trường Debsirin Nonthaburi ở tỉnh Nonthaburi, phía Bắc thủ đô Bangkok.

Tại cuộc họp báo trưa cùng ngày, Trung tá Trirong Phophan, người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, cho biết nghi phạm là một nam sinh 14 tuổi. Theo AFP, đối tượng đã bắn chết tổng cộng 8 người, trong đó trước tiên bắn chết ông bà tại nhà bằng khẩu súng của người ông, sau đó đến trường bắn chết 3 giáo viên và 3 học sinh.

Theo Thứ trưởng Nội vụ Polapee Suwunchwee, ít nhất 15 người khác bị thương trong quá trình sơ tán, không phải do trúng đạn. Sau khi gây án, nghi phạm được cho là đã tự sát.

Ông Polapee Suwunchwee cho biết nghi phạm sử dụng một khẩu súng ngắn. Theo BBC dẫn lời cảnh sát, khẩu súng ngắn cỡ nòng 9mm được sử dụng là của ông nghi phạm, người từng là giáo viên.

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nghi phạm mặc đồng phục màu tím của trường, đeo túi chéo màu đen. Tại hiện trường có nhiều vỏ đạn.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bắn tổng cộng 26 phát súng tại trường và lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 34 viên đạn tại hiện trường.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ việc. Ông bày tỏ đau buồn trước thảm kịch, cho rằng đây là sự việc lẽ ra không nên xảy ra và nhấn mạnh đây là một trong những lý do khiến chính phủ không cho phép người dân sở hữu súng.

Bão Dolphin quét qua miền Nam Nhật Bản, sân bay Okinawa đóng cửa

Ngày 7-8, bão Dolphin quét qua các đảo ở miền Nam Nhật Bản, buộc sân bay chính tại tỉnh Okinawa phải đóng cửa, hủy toàn bộ các chuyến bay đi và đến đảo, đồng thời khiến hàng trăm người phải sơ tán.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), tính đến chiều 7-8, tâm bão nằm ngay phía Bắc đảo chính Okinawa với sức gió mạnh nhất đạt 144 km/h. Chính quyền tỉnh Okinawa cho biết có 3 người đàn ông khoảng 70 tuổi bị thương nhẹ.

Một khu vực ở tỉnh Oita chìm trong biển nước khi bão Shanshan đổ bộ đảo Kyushu ở phía Tây Nam Nhật Bản. Ảnh tư liệu, minh họa: Kyodo.

Sân bay Naha trên đảo Okinawa thông báo đóng cửa trong ngày 7-8 và hủy toàn bộ các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế đi và đến Naha. Đến trưa cùng ngày, 240 người đã đến tránh trú tại các trung tâm sơ tán trên khắp Okinawa.

Theo dự báo, bão Dolphin - cơn bão số 13 tại Nhật Bản trong năm nay - sẽ ảnh hưởng đến một phần đảo chính Kyushu ở miền Nam nước này. Tỉnh Kumamoto, nơi vừa hứng chịu trận động đất có độ lớn 7,1 vào tuần trước, có thể tiếp tục có mưa to và gió lớn đến ngày 8-8.

JMA cảnh báo nguy cơ sạt lở đất do nền đất vẫn chưa ổn định. Nhiều người dân có nhà cửa bị hư hại sau động đất đang phải phủ bạt nhựa lên mái và tường nhà để hạn chế nước mưa thấm vào.

JMA nhận định khu vực Okinawa và Amami nhiều khả năng tiếp tục có gió mạnh, mưa lớn và sóng cao đến hết cuối tuần, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà. Theo dự báo, bão sẽ suy yếu vào cuối tuần khi di chuyển về phía bờ biển phía Đông Trung Quốc và dự kiến đổ bộ khu vực này vào sáng 10-8.