Tin thế giới tối 7-7: Hội nghị thượng đỉnh NATO khởi động với loạt dự án quốc phòng quy mô lớn

(GLO)- Hội nghị thượng đỉnh NATO khởi động với loạt dự án quốc phòng quy mô lớn; Hà Lan cạn kiệt viện trợ cho Ukraine; Iran tấn công tàu Qatar tại eo biển Hormuz; Syria: Hai vụ nổ bom xảy ra gần khách sạn Tổng thống Pháp lưu trú... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 7-7.

Hội nghị thượng đỉnh NATO khởi động với loạt dự án quốc phòng quy mô lớn

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) ngày 7-7 đã khai mạc tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) bằng Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng, nơi liên minh công bố hàng loạt chương trình hợp tác và mua sắm vũ khí mới trị giá hàng chục tỷ USD nhằm tăng cường năng lực quân sự và thúc đẩy sản xuất quốc phòng.

Các nhà lãnh đạo NATO. Ảnh: Al Jazeera

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte giới thiệu Sáng kiến Drone Edge nhằm nâng cao năng lực phòng, chống máy bay không người lái (UAV), với cam kết đầu tư hơn 40 tỷ USD trong 5 năm tới. NATO cũng ra mắt nền tảng Front Door để tạo điều kiện cho doanh nghiệp quốc phòng tư nhân tiếp cận các hợp đồng của liên minh, đồng thời triển khai chương trình hợp tác công nghiệp trị giá 2,8 tỷ USD, cho phép các doanh nghiệp Mỹ phối hợp với đối tác châu Âu sản xuất xe tăng Abrams, tên lửa ATACMS và nhiều khí tài khác ngay tại châu Âu.

Liên minh cũng công bố nhiều dự án mua sắm chung, trong đó có kế hoạch thay thế đội máy bay cảnh báo sớm AWACS đã phục vụ khoảng 50 năm bằng tối đa 10 máy bay trinh sát GlobalEye do hãng Saab (Thụy Điển) sản xuất. Một số nước thành viên đồng thời mở rộng hợp tác mua sắm máy bay vận tải chiến lược, tiếp dầu trên không và máy bay không người lái trinh sát Triton.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại Ankara để tham dự hội nghị kéo dài hai ngày. NATO kỳ vọng việc công bố các dự án quốc phòng quy mô lớn sẽ chứng minh với Washington rằng các đồng minh đang tăng cường đầu tư quốc phòng, trong khi Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hà Lan cạn kiệt viện trợ cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgoz-Zegerius cho biết Hà Lan không còn khả năng cung cấp thêm viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 7-7, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgoz-Zegerius cho biết: "Hà Lan chúng tôi không còn cơ hội để viện trợ thêm nữa vì chúng tôi đã làm quá nhiều”.

Bên trong một căn cứ quân sự của Hà Lan. Ảnh: Reuters

Hà Lan đã chi 9,1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine và đã trích riêng thêm 11,6 tỷ euro cho các hoạt động hỗ trợ trong tương lai.

Quốc gia này cũng đã cam kết đóng góp 1 tỷ euro cho chương trình PURL, theo đó các đồng minh châu Âu sẽ tài trợ cho việc chuyển giao các loại vũ khí do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

Iran tấn công tàu Qatar tại eo biển Hormuz

Trưa 7-7, truyền thông Iran xác nhận, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết con tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Al Rekhayat của Qatar.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc tàu Al Rekhayat đã phớt lờ các cảnh báo lưu thông do Iran đưa ra, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ tại khu vực. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công cũng như thiệt hại gây ra cho con tàu.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, khu vực Musandam của Oman. Ảnh: Stringer/Reuters

Trước đó, truyền thông khu vực xác nhận một tàu chở khí hóa lỏng bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách cảng Limah của Oman khoảng 13km về phía Đông. Nhiều khả năng con tàu bị tấn công khi đang di chuyển theo tuyến lưu thông do Oman chỉ định, không phải hướng lưu thông do Iran công bố.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại vụ việc có thể châm ngòi cho một đợt bùng phát căng thẳng mới tại khu vực.

Syria: Hai vụ nổ bom xảy ra gần khách sạn Tổng thống Pháp lưu trú

Theo một nguồn tin an ninh, ngày 7-7 đã xảy ra một số vụ nổ tại thủ đô Damascus (Syria) gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nghỉ lại qua đêm.

Vụ nổ gần khách sạn Four Seasons ở Damascus. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Syria, ít nhất 18 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát. Nguồn tin cho biết một quả bom được đặt trong thùng rác và quả bom còn lại đặt trong một xe gần khách sạn Four Seasons. Vụ việc diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Macron đang có chuyến thăm tới thủ đô của Syria. Các nhân chứng cũng nói rằng đã nhìn thấy khói bốc lên gần một khách sạn cao cấp, nơi ông Macron lưu trú.

Điện Elysee thông báo Tổng thống Macron an toàn sau vụ nổ và sẽ tiếp tục lịch trình chuyến thăm như bình thường.

Ông Macron là nhà lãnh đạo Tây Âu đầu tiên đến thăm Syria kể từ sau sự sụp đổ của chính quyền Bashar al-Assad vào năm 2024.