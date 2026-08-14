Tin thế giới sáng 14-8: Ukraine ngừng công bố số tên lửa đạn đạo Nga phóng đi

(GLO)- Ukraine ngừng công bố số tên lửa đạn đạo Nga phóng đi; Lực lượng hải quân Yemen giao tranh với Houthi; Mỹ tăng biện pháp ngăn hàng hóa trung chuyển để tránh thuế... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 14-8.

Ukraine trấn an sau khi ngừng công bố số tên lửa đạn đạo Nga phóng đi

Không quân Ukraine sẽ ngừng công bố số lượng chính xác tên lửa đạn đạo Nga được phóng và bị đánh chặn trong các bản cập nhật buổi sáng hằng ngày, người phát ngôn Yurii Ihnat xác nhận ngày 13-8.

Quyết định này được giải thích công khai là vì lý do an ninh và truyền thông, nhưng đã vấp phải ý kiến trái chiều vì có thể gây ra hạn chế cho người dân Ukraine trong việc tiếp nhận thông tin về vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ.

Hiện trường một vụ tập kích ở Ukraine. Ảnh: Ukrinform

Bản tin hằng ngày gần nhất có nêu cụ thể số lượng tên lửa đạn đạo Nga phóng đi là vào ngày 8-8. Đến ngày 11-8, khi tên lửa Iskander, tên lửa hành trình Zircon đánh vào Kiev và Zaporizhia, quân đội Ukraine vẫn công bố các loại tên lửa được sử dụng nhưng không cho biết số lượng chính xác.

Trước hết, ông Ihnat cho biết quyết định này liên quan đến thông tin tiêu cực về hiệu suất đánh chặn tên lửa đạn đạo của Ukraine. Ông Ihnat cho rằng: Việc công khai cụ thể số lượng tên lửa đạn đạo Nga phóng đi và số lượng vũ khí bị đánh chặn đang gây ra bất lợi về mặt truyền thông cho phía Kiev.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, người dân Ukraine cần nắm được thông tin quan trọng liên quan trực tiếp tới cuộc sống của họ.

Lực lượng hải quân Yemen giao tranh với Houthi

Nguồn tin quân sự Yemen ngày 13-8 cho biết: Lực lượng hải quân nước này đã phá hủy các tàu của lực lượng Houthi ngoài khơi bờ biển phía Tây Yemen.

Theo nguồn tin quân sự Yemen, lực lượng hải quân nước này đã giao tranh với một nhóm thuyền của lực lượng Houthi dọc eo biển Bab al-Mandab, khi những thuyền này cố gắng xâm nhập các khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây Yemen.

Hình ảnh được cho là hiện trường sau vụ tấn công của Houthi vào Yemen. Ảnh: Anadolu

Lực lượng hải quân Yemen đã phá hủy 3 chiếc thuyền của Houthi, đồng thời đẩy lùi một cuộc tấn công đường biển khác của Houthi vào đảo Zuqar.

Houthi đã gia tăng các cuộc tấn công trong những tuần gần đây, nhằm vào cả mục tiêu quân sự và dân sự ở Yemen, cũng như các tàu thuyền trên Biển Đỏ. Quân đội Yemen đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các vị trí và kho vũ khí của Houthi.

Các cuộc tấn công gia tăng giữa hai bên khiến dư luận lo ngại xung đột quy mô lớn tại Yemen tái bùng phát, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022.

Mỹ tăng biện pháp ngăn hàng hóa trung chuyển để tránh thuế

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố báo cáo về nguy cơ hàng hóa được đưa qua nước thứ ba nhằm tránh thuế và tránh các biện pháp thương mại của Mỹ, đồng thời đề xuất sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng khả năng phát hiện các lô hàng có nguy cơ cao.

Cảng Los Angeles. Ảnh: Dredgewire

Theo thông báo báo chí ngày 13-8 của Nhà Trắng, Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất thuộc Nhà Trắng đã công bố Báo cáo về nguy cơ trung chuyển hàng hóa nhằm tránh thuế mang tên “The Great Transshipment Scam”, trong đó xác định khoảng 40 nền kinh tế có mức độ rủi ro trung chuyển hàng hóa cao. Theo báo cáo, một số nhà xuất khẩu có thể đưa hàng qua nước thứ ba, sau đó thay đổi nhãn mác, đóng gói hoặc thông tin xuất xứ trước khi xuất khẩu sang Mỹ.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm khắc phục kẽ hở lớn mà nước này cho rằng đang tồn tại trong cơ chế thuế quan.

Hãng bay Ấn Độ xét nghiệm toàn bộ phi công sau vụ máy bay đột ngột mất độ cao

Toàn bộ phi công Air India phải xét nghiệm sau khi một cơ trưởng bị phát hiện dương tính với cần sa trong chuyến bay gặp sự cố nghiêm trọng.

Bản ghi nhớ nội bộ của hãng hàng không Ấn Độ Air India, được tiết lộ cho truyền thông ngày 13-8, cho thấy hãng sẽ xét nghiệm tất cả phi công thuộc công ty mẹ lẫn công ty con Air India Express nhằm rà soát những trường hợp sử dụng các loại chất hoặc thuốc trái quy định.

Một máy bay của hãng hàng không Air India. Ảnh: Reuters

Theo quy định hiện hành, các hãng hàng không phải xét nghiệm ngẫu nhiên ít nhất 10% phi hành đoàn mỗi năm để phát hiện trường hợp sử dụng chất có tác động đến thần kinh. Air India mở rộng kiểm tra nhằm "duy trì tiêu chuẩn an toàn và củng cố niềm tin của hành khách".

Động thái được tiến hành sau sự cố ngày 4-8, khi một chiếc Airbus A320neo do Air India vận hành mất độ cao khoảng 90 m trên hành trình từ Phuket tới New Delhi, khiến ít nhất 24 hành khách bị thương. Một nguồn tin am hiểu sự việc tiết lộ cơ trưởng chuyến bay có kết quả dương tính với cần sa trong xét nghiệm sau đó.