Tin thế giới tối 8-8: Nga tuyên bố UAV tập kích tàu chở vũ khí cho Ukraine ở Biển Đen

(GLO)- Bản tin thế giới tối 8-8 có những thông tin nổi bật sau: Nga tuyên bố tấn công tàu chở vũ khí cho Ukraine trên Biển Đen; 7 tài xế taxi Morocco lãnh án tù sau làn sóng vượt biên vào Ceuta; Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão Dolphin....

Nga tuyên bố UAV tập kích tàu chở vũ khí cho Ukraine ở Biển Đen

Ngày 8-8, Hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công một tàu hàng được cho là đang vận chuyển vũ khí cho lực lượng Ukraine trên Biển Đen.

Theo phía Nga, vụ tập kích diễn ra ngày 7-8 tại khu vực phía đông thành phố Odesa. Bộ Quốc phòng Nga không công bố mức độ thiệt hại của con tàu, trong khi phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Khói bốc lên từ một con tàu khi Nga tấn công Odesa, Ukraine. Ảnh: REUTERS

Những tuần gần đây, Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền hoạt động trên Biển Đen và Biển Azov. Diễn biến này đã đẩy giá lúa mì tăng cao.

Theo Hãng tin Reuters, tuần trước, quân đội Nga thông báo tấn công hai tàu đang vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự tới các cảng của Ukraine gần Odesa.

Moskva cũng cho biết đã tập kích một kho nhiên liệu tại Odesa, hai tàu tại cảng Pivdennyi gần đó và một tàu ở khu vực phía tây bắc đảo Zmiinyi trên Biển Đen.

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotsky cho biết trong tháng 7, nước này ghi nhận 35 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại các cảng và 22 vụ trên biển. Cùng thời gian, hạ tầng cảng biển của Ukraine hứng chịu 67 đợt tập kích.

Trong một diễn biến liên quan, giới chức Ukraine ngày 8-8 cho biết các cuộc tấn công của Nga trên toàn lãnh thổ nước này trong 24 giờ qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 81 người bị thương.

Maroc phạt tù 7 tài xế taxi sau làn sóng vượt biên vào Ceuta

Theo hãng tin AP ngày 7-8, bảy tài xế taxi tại Maroc bị tuyên án tới 6 tháng tù và phạt 1.070 USD mỗi người vì chở hành khách tới thị trấn biên giới Fnideq, gần vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha.

Một người di cư chạy khỏi cảnh sát Tây Ban Nha khi lực lượng chức năng phong tỏa lối ra bãi biển đối với những người vượt biên từ Maroc vào Ceuta, ngày 31-7. Ảnh: AP

Tòa án tại thành phố Tetouan, miền bắc Maroc, xác định các tài xế phạm các tội liên quan đến việc tạo điều kiện cho công dân Maroc và người nước ngoài rời khỏi nước này trái phép qua những khu vực biên giới không được phép, đồng thời vận chuyển hành khách không có giấy phép.

Các bản án được tuyên ngày 4-8. Những tài xế này ra trước công tố viên mà không có luật sư bào chữa trong bối cảnh giới luật sư trên toàn quốc đang đình công. Họ vẫn có quyền kháng cáo. Nhà chức trách cũng tịch thu một chiếc taxi.

Đây là những bản án đầu tiên tại Maroc liên quan đến làn sóng hơn 70.000 người tìm cách vượt biên vào Ceuta trong tuần qua.

Theo Hiệp hội Nhân quyền Maroc, 111 người đang bị tạm giam chờ xét xử sau vụ việc. Những người này bị cáo buộc gây rối, tấn công lực lượng chức năng và cản trở giao thông.

Một số nghiệp đoàn, trong đó có Nghiệp đoàn Taxi quốc gia, phản đối các bản án và cho rằng mức xử phạt quá nghiêm khắc. Theo các nghiệp đoàn, trước đó không có quyết định chính thức cấm hoặc hạn chế taxi chở hành khách tới khu vực biên giới.

Ông Ali Younes, Tổng thư ký chi nhánh Nghiệp đoàn Taxi quốc gia tại Tetouan, cho rằng các tài xế không thể phải chịu trách nhiệm về những diễn biến tại biên giới khi họ chỉ thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách.

Làn sóng vượt biên xảy ra sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin sai lệch cho rằng biên giới đã được mở, trong bối cảnh nhiều người tại quốc gia Bắc Phi này đang gặp khó khăn về kinh tế.

Hơn 80 người đã thiệt mạng ở hai phía biên giới. Phần lớn những người vượt biên sống sót đã bị phía Tây Ban Nha trục xuất hoặc tự nguyện trở về. Khoảng 1.000 trẻ vị thành niên hiện vẫn ở Ceuta.

Trung Quốc nâng cảnh báo bão Dolphin lên màu cam, tăng mức ứng phó khẩn cấp

Ngày 8-8, Cục Khí tượng Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với bão Dolphin từ cấp IV lên cấp III, trong bối cảnh cơn bão thứ 13 của năm 2026 đang tiến gần bờ biển phía đông nước này.

Kiểm tra dây neo của tàu thuyền trước khi bão Dolphin đổ bộ tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngày 7-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) nâng cảnh báo đối với bão Dolphin từ màu vàng lên màu cam.

Hệ thống cảnh báo bão của Trung Quốc gồm bốn cấp theo màu sắc, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp đến là cam, vàng và xanh. Hệ thống ứng phó khẩn cấp của nước này cũng gồm bốn cấp, với cấp I là mức cao nhất.

NMC dự báo bão Dolphin có thể đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang hoặc khu vực phía bắc tỉnh Phúc Kiến trong khoảng từ chiều 9-8 đến sáng 10-8.

Trước đó, ngày 7-8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp phòng, chống lũ lụt cấp IV tại sáu địa phương cấp tỉnh gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến và Giang Tây.

Các khu vực trên được dự báo hứng chịu mưa lớn từ ngày 8 đến 12-8, có thể khiến mực nước tại một số sông tăng đáng kể.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với nguy cơ thảm họa địa chất tại Chiết Giang và Phúc Kiến. Phần lớn Chiết Giang và khu vực phía bắc Phúc Kiến được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất cùng các thảm họa địa chất khác do mưa lớn.

ASEAN kỷ niệm 59 năm thành lập, nhấn mạnh đoàn kết và Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 8-8, lễ kỷ niệm 59 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được tổ chức tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia, với chủ đề “Cùng nhau định hướng tương lai ASEAN”.

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo đại diện cộng đồng ngoại giao, các quốc gia thành viên ASEAN, các tổ chức, trung tâm ASEAN và các đối tác.

Các đại biểu quan chức tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh vai trò của ASEAN ngày càng quan trọng trong bối cảnh thế giới vừa gia tăng cạnh tranh, vừa ngày càng gắn kết.

Theo Tổng Thư ký ASEAN, trong gần sáu thập kỷ, các nước thành viên duy trì đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và nỗ lực tìm kiếm điểm chung. Đây là nền tảng giúp ASEAN vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng, đồng thời góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trước những thách thức xuyên biên giới như gián đoạn thương mại, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và thiên tai, ông Kao Kim Hourn cho rằng các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác.

Trong thời gian tới, Hiệp hội cần tiếp tục duy trì đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm, với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 đóng vai trò định hướng chiến lược để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thế giới.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono cho rằng thành công của ASEAN không chỉ thể hiện qua số lượng thỏa thuận được ký kết, mà còn ở khả năng bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, việc làm và an toàn cho người dân, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.

Theo ông Sugiono, để hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Hiệp hội cần tiếp tục củng cố thể chế, nâng cao năng lực và bảo đảm các nguồn lực cần thiết.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia đồng thời nhấn mạnh ASEAN không phải là nơi để các cường quốc cạnh tranh hay buộc các thành viên lựa chọn bên. Trọng tâm của Hiệp hội là lợi ích, an ninh và tương lai của người dân. Ông cho rằng niềm tin dành cho ASEAN được xây dựng từ khả năng chuyển hóa những khác biệt thành động lực thúc đẩy hợp tác.

Trong khuôn khổ Ngày ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cũng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), đồng thời khánh thành khu vực trưng bày 62 lá cờ của các quốc gia thành viên ký kết TAC, thể hiện cam kết đối với hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong khu vực.