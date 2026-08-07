Houthi mở đợt tập kích lớn nhất nhiều năm nhằm vào quân đội Yemen

(GLO)- Lực lượng Houthi ngày 6-8 tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các vị trí quân sự của lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn. Chính quyền Yemen đánh giá đây là vụ tập kích là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo người phát ngôn Houthi Yahya Saree, nhóm này cho biết đã phát hiện các đợt điều chuyển quân quy mô lớn của Ả-rập Xê-út đang ở giai đoạn cuối và cho rằng, Riyadh chuẩn bị mở chiến dịch tấn công các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen.

Houthi tuyên bố đã sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo và UAV để tập kích các vị trí tập kết lực lượng tại al-Ruwayk (tỉnh Marib), Al-Abr và Al-Wadiah (tỉnh Hadhramaut), cùng doanh trại của Lữ đoàn Khẩn cấp số 3.

Nhóm này khẳng định cuộc tấn công khiến hàng trăm binh sĩ đối phương thương vong, đồng thời phá hủy nhiều doanh trại, kho hàng, vũ khí và phương tiện quân sự.

Tuy nhiên, các nguồn tin địa phương được AFP dẫn lại cho biết, ít nhất 58 binh sĩ thuộc lực lượng chính phủ Yemen đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, biến đây thành cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào quân đội của chính phủ Yemen kể từ năm 2022.

Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng của chính phủ Yemen tuyên bố sẽ đáp trả "vào thời gian và địa điểm phù hợp".

Ông Yahya Saree cũng cảnh báo, Ả-rập Xê-út không nên tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Yemen, cho rằng Riyadh sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục leo thang xung đột.

Cùng ngày, liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu thông báo, Houthi tiến hành 1 cuộc tấn công nhằm vào khu vực biên giới Najran, miền nam Arab Saudi, đã khiến 11 dân thường bị thương.

Theo ông Turki Al-Malki, người phát ngôn liên quân, các đầu đạn do Houthi phóng đã rơi xuống khu vực dân cư. Những người bị thương gồm 7 công dân Arab Saudi, 1 công dân Yemen, 2 công dân Ai Cập và 1 công dân Pakistan.

Liên quân cáo buộc, Houthi tấn công bừa bãi vào khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng dân sự, vi phạm luật nhân đạo quốc tế, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Ả-rập Xê-út cho biết, các đánh giá tình báo từ Ả-rập Xê-út, Mỹ và một số quốc gia Trung Đông nhận định, Houthi và các lực lượng dân quân Iraq, vốn hoạt động dưới sự giám sát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, có thể sớm tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các mục tiêu dân sự tại Ả-rập Xê-út như hạ tầng năng lượng, cảng biển và sân bay.

Trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp, ngày 6-8, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã tới Ả-rập Xê-út, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan dự kiến đến Riyadh vào ngày 7-8 để tham dự lễ ký kết một thỏa thuận quốc phòng giữa Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.