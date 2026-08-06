Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

(GLO)- Bản tin thế giới tối 6-8 có các thông tin sau: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc; Hàn Quốc, Nhật Bản nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển phía Đông; Việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao rất khó khăn...

Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

Ngày 5-8, Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu công khai cuộc diễn tập bắn đạn thật sử dụng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) trên bán đảo Triều Tiên, trong khuôn khổ Chương trình Diễn tập Thủy quân lục chiến Hàn Quốc (KMEP).

Xe tăng tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ tại Pocheon, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu minh họa: Yonhap/TTXVN

Cuộc diễn tập diễn ra tại thao trường Rodriguez, thành phố Pocheon (Hàn Quốc), cách Khu phi quân sự (DMZ) khoảng 30 km về phía Nam. Theo nội dung được công khai, Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Thủy quân lục chiến số 7 đã thực hiện 6 đòn tấn công bằng thiết bị bay không người lái FPV, toàn bộ đều đánh trúng các mục tiêu là doanh trại dã chiến ở cự ly khoảng 900 m.

Thiết bị bay không người lái FPV được điều khiển từ mặt đất thông qua kính quan sát, tấn công theo phương thức lao thẳng vào mục tiêu và có thể mang đầu đạn chống thiết giáp, chống thiết bị hoặc sát thương tùy nhiệm vụ. Loại vũ khí này được đánh giá có hiệu quả cao trong xung đột Nga - Ukraine.

Phó Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ tại Hàn Quốc, Đại tá Peter Ankeny, cho biết hoạt động trên nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến phối hợp, đồng thời giúp binh sĩ Mỹ làm quen với địa hình thực tế trên bán đảo Triều Tiên và thể hiện năng lực tác chiến.

Hàn Quốc, Nhật Bản nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển phía Đông

Ngày 6-8, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương).

Một tên lửa đạn đạo tầm trung gắn đầu đạn siêu vượt âm được Triều Tiên phóng ngày 6-1-2025. Ảnh: YONHAP

JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát, duy trì trạng thái sẵn sàng cao và phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để theo dõi các diễn biến tiếp theo.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã phóng một vật thể mà Tokyo nhận định có thể là tên lửa đạn đạo. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát cảnh báo, yêu cầu các tàu thuyền không tiếp cận các vật thể có thể rơi xuống biển.

Theo Tokyo, vật thể này dường như đã rơi xuống vùng biển nằm ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và chưa ghi nhận ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

Theo Reuters, đây là vụ thử vũ khí mới nhất của Triều Tiên trong bối cảnh nước này liên tục tiến hành các cuộc thử nghiệm quân sự từ đầu năm. Trước đó, cuối tháng 6, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng đã thử nghiệm phiên bản nâng cấp của hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 240 mm, tên lửa đạn đạo chiến thuật và pháo tự hành 155 mm.

Tổng thống Iran: Việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao rất khó khăn

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei hiện "rất khó khăn", song khẳng định sự hiện diện của nhà lãnh đạo này vẫn là nguồn động viên lớn đối với chính quyền.

Hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được treo tại Tehran. Ảnh: AFP

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn được Đài Truyền hình Nhà nước Iran phát sóng ngày 5-8, ông Pezeshkian cho biết dù khó tiếp cận, ông vẫn có những cuộc gặp hiệu quả với ông Mojtaba Khamenei và đánh giá nhà lãnh đạo này có tư duy sáng suốt.

Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở thành Lãnh tụ tối cao Iran vào tháng 3, kế nhiệm người cha là Ali Khamenei. Theo truyền thông Iran, chỉ một số ít quan chức cấp cao có thể liên lạc với ông và các thông điệp hiện chủ yếu được đưa ra dưới dạng văn bản.

Việc ông Mojtaba Khamenei ít xuất hiện trước công chúng đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình của nhà lãnh đạo này. Tuy nhiên, chính quyền Iran cho biết ông bị thương nhưng không nghiêm trọng và việc hạn chế xuất hiện nhằm bảo đảm an ninh.

Iran và Oman thảo luận đề xuất thu phí tàu hàng qua eo biển Hormuz

Reuters dẫn các nguồn tin ngày 5-8 cho biết đại diện Iran và Oman đang thảo luận về việc áp dụng phí quá cảnh đối với tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, với mức từ 3% đến 7% giá trị hàng hóa khai báo nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Quang cảnh cảng Chabahar ở miền Đông Nam Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo các nguồn tin, Iran đề xuất mức phí từ 5-7%, trong khi Oman đề xuất khoảng 3%. Đến nay, cả Iran và Oman chưa bình luận về thông tin này.

Nếu được triển khai, đây sẽ là thay đổi đáng kể đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới, vốn trước nay không thu phí quá cảnh.

Tuy nhiên, các bên vẫn còn nhiều bất đồng, trong đó có cơ chế kiểm soát tàu thuyền và việc các nước Vùng Vịnh đề nghị mọi khoản phí phải mang tính tự nguyện. Mỹ cũng phản đối việc thu phí đối với các tàu quá cảnh qua eo biển Hormuz.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết các cuộc đàm phán với Oman đã đạt được "những sự hiểu biết căn bản" và tiến trình đang được hoàn tất. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao, song cho rằng vẫn để ngỏ các lựa chọn khác nếu cần thiết.