Ông Trump bất ngờ hủy kế hoạch tấn công Iran, đặt điều kiện thỏa thuận

(GLO)- Ngày 1-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Israel đã nhất trí tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, với điều kiện các bên sớm đạt được một thỏa thuận, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 5 tháng.

Trong thông điệp đăng Truth Social, ông Trump cho biết Washington đã sẵn sàng triển khai hành động quân sự quy mô lớn, nhưng quyết định tạm dừng sau khi nhận được đề nghị từ Iran và một số quốc gia Trung Đông, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc hủy kế hoạch tấn công chỉ mang tính tạm thời và phụ thuộc vào khả năng nhanh chóng đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Trump cũng nêu rõ, bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bao gồm việc mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz và chấm dứt "mối đe dọa hạt nhân" từ Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang gia tăng, sau khi ông Trump cảnh báo Mỹ có thể tiến hành các đòn tấn công "rất mạnh" nhằm vào Iran.

Theo CBS News, Washington và Tel Aviv từng xem xét khả năng phối hợp tiến hành các cuộc không kích vào cuối tuần, với một số mục tiêu tiềm năng là các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng điện của Iran.

Theo Reuters và Axios, quyết định tạm hoãn hành động quân sự được đưa ra sau khi một số nước vùng Vịnh bày tỏ quan ngại về nguy cơ Iran đáp trả, có thể gây tác động nghiêm trọng tới an ninh khu vực cũng như các cơ sở năng lượng.

Axios dẫn các nguồn tin Mỹ cho biết Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đã trao đổi với Tổng thống Trump, kêu gọi kiềm chế và ưu tiên giải pháp giảm căng thẳng.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2-2026. Sau một giai đoạn tạm lắng, các cuộc tấn công qua lại tái diễn trong những tuần gần đây, gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới - đồng thời gây sức ép lên thị trường dầu mỏ toàn cầu.