Tin thế giới tối 28-7: Động đất 7,1 độ tại Nhật Bản

(GLO)- Nga bị UAV tập kích mạnh nhất trong 2 năm qua; Ukraine nhận tin xấu trước thềm cuộc gặp của Tổng thống Zelensky với Tổng thống Mỹ; Động đất 7,1 độ tại Nhật Bản... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 28-7.

Nga bị UAV tập kích mạnh nhất trong 2 năm qua

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô nước Nga trong đêm 27-7 là một trong những cuộc tấn công có quy mô lớn nhất nhằm vào thủ đô Nga trong 2 năm qua.

Binh sĩ Nga trong một hoạt động tác chiến. Ảnh: TASS

Ông Sobyanin cho biết khoảng 390 UAV đã hướng về khu vực Moskva trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút ngày 27-7 đến 6 giờ 30 phút ngày 28/7 (theo giờ Moskva).

Trên mạng xã hội Max, Thị trưởng Sobyanin cho biết: “Phần lớn UAV đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa từ xa, trong khi 81 UAV của đối phương bị phá hủy khi tiếp cận Moskva”.

Theo TASS, quy mô đợt tập kích này chỉ đứng sau cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Moscow hồi đầu tháng 7, khi hơn 430 UAV đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ, trong đó 36 chiếc bị tiêu diệt khi tiếp cận thủ đô.

Ukraine nhận tin xấu trước thềm cuộc gặp của Tổng thống Zelensky với Tổng thống Mỹ

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thông báo với các thành viên Quốc hội Mỹ rằng họ sẽ không hoàn tất việc giải ngân khoản viện trợ trị giá 400 triệu USD mà Quốc hội đã phê duyệt cho Ukraine cho đến năm tài khóa 2029.

Ông Zelensky (trái) gặp ông Trump (phải) trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng 9-2025. Ảnh: Los Angeles Times

Hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ đã gửi thư cho các nhà lập pháp, trong đó nêu rõ kế hoạch chi tiêu đối với khoản tiền này.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ và một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng đảng với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Lầu Năm Góc vì trì hoãn khoản viện trợ dành cho Kiev, vốn đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên thuộc cả hai đảng vào năm ngoái.

Hai tháng sau khi bức thư được gửi đi, số tiền này vẫn chưa được giải ngân, thậm chí chưa được cam kết chi thông qua việc ký kết hợp đồng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28-7, theo giờ Mỹ.

Tại cuộc gặp này, ông Zelensky sẽ tiếp tục thúc giục Mỹ cung cấp khẩn cấp các năng lực phòng không mà Ukraine đang rất cần, đồng thời hoàn tất một thỏa thuận về thiết bị bay không người lái (UAV) với Mỹ.

Động đất 7,1 độ tại Nhật Bản

Chiều nay, một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), tâm chấn nằm ở tỉnh Kumamoto với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất đã gây rung chấn mạnh cấp 7, mức cao nhất trong thang cường độ địa chấn của Nhật Bản.

Một phần của cầu Uyanagi đã bị sập do động đất. Ảnh: NHK

Trung tâm Y tế khu vực phía Bắc Yatsushiro, nằm tại thị trấn Hikawa, tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), cho biết tính đến 18h ngày 28-7 theo giờ địa phương đã có hơn 50 người bị thương do ảnh hưởng của trận động đất.

Theo Sở Chỉ huy ứng phó thảm họa của Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thiên tai Nhật Bản, động đất cũng đã gây ra 8 vụ hỏa hoạn tại tỉnh Kumamoto.

Một trung tâm thương mại bị hư hại. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo chiều 28-7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo nguy cơ nhà cửa sập và sạt lở đất ở những khu vực xảy ra rung lắc mạnh. Vì thế, người dân được khuyến cáo đề phòng xảy ra những dư chấn tiếp theo và thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cũng đã chỉ thị các Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, Trên biển và Trên không phối hợp triển khai các hoạt động, trong đó ưu tiên hàng đầu là cứu người.

Oman đề xuất cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz với Iran

Một nguồn tin cho biết, Oman đã chuyển tới Iran đề xuất xây dựng một cơ chế quản lý chung đối với eo biển Hormuz, trong đó các bên sử dụng tuyến hàng hải này sẽ tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động.

Tàu chở khí hóa lỏng LPG Shivalik cập cảng Mundra qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, sáng kiến của Oman nhận được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia trong khu vực và hướng tới việc bảo đảm Iran không nắm quyền kiểm soát đơn phương đối với eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Đề xuất được xây dựng dựa trên mô hình quản lý eo biển Malacca, nơi các quốc gia và doanh nghiệp sử dụng tuyến hàng hải tự nguyện đóng góp tài chính nhằm phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường cũng như hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.