Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Trung Quốc mở tuyến container định kỳ qua Bắc Cực tới châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, qdnd.vn, The Guardian)

(GLO)- Trung Quốc đã bắt đầu khai thác dịch vụ vận tải container định kỳ qua Bắc Cực tới châu Âu, với thời gian hành trình có thể giảm hơn một nửa so với tuyến qua kênh đào Suez.

trung-quoc-mo-tuyen-container-dinh-ky-qua-bac-cuc-toi-chau-au.png
Tàu vận tải biển Trung Quốc thử nghiệm tuyến đường Bắc Cực khi băng tan nhanh do biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tối 15-8, tàu Dubai Tower của Công ty vận tải container Trung Quốc Sea Legend Shipping rời cảng Ninh Ba - Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, bắt đầu chuyến đi tới châu Âu qua tuyến hàng hải phương Bắc (NSR).

Đây là chuyến đầu tiên trong dịch vụ container thường kỳ được triển khai sau chuyến thử nghiệm năm 2025.

Theo kế hoạch, dịch vụ được tổ chức hằng tuần trong mùa hàng hải Bắc Cực. The Guardian cho biết, hãng dự kiến duy trì các chuyến đi đến tháng 10.

Hành trình từ Ninh Ba - Chu Sơn đến Felixstowe của Anh có thể hoàn thành trong khoảng 18 ngày, so với hơn 40 ngày nếu đi qua Kênh đào Suez.

Kế hoạch khai thác ban đầu đặt thời gian vận chuyển ở mức khoảng 20 ngày. Sau khi tới Felixstowe, hàng hóa có thể tiếp tục được vận chuyển tới các thị trường khác tại châu Âu.

Chuyến đầu tiên vận chuyển các mặt hàng có giá trị cao, trong đó có tủ lưu trữ năng lượng và mô đun quang điện. Với lợi thế rút ngắn thời gian trên biển, tuyến này cũng được đánh giá phù hợp với xe điện, pin lithium và các sản phẩm năng lượng mặt trời.

NSR dài khoảng 5.500 km, chạy dọc bờ biển phía bắc Nga. Điều kiện băng khiến hoạt động hàng hải trên tuyến chủ yếu giới hạn trong những tháng ấm hơn, nhưng thời gian có thể khai thác đang kéo dài khi diện tích băng biển mùa hè thu hẹp.

Việc đưa dịch vụ container vào hoạt động thường kỳ cũng gắn với mục tiêu lâu dài của Trung Quốc tại Bắc Cực. Chủ tịch Tập Cận Bình từ năm 2017 đã đề cập hợp tác Trung Quốc - Nga trong phát triển các tuyến vận tải tại khu vực này.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh tại Bắc Cực ngày càng được thúc đẩy trong bối cảnh Nga gia tăng phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc.

Sea Legend cho rằng việc rút ngắn hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu có thể giúp giảm khoảng một nửa lượng phát thải. Tuy nhiên, hoạt động vận tải tại Bắc Cực cũng đặt ra những nguy cơ môi trường riêng, đặc biệt liên quan đến dầu nhiên liệu nặng (HFO) và muội than.

Ngoài yếu tố môi trường, tình hình địa chính trị cũng ảnh hưởng đến triển vọng thương mại của NSR. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga có thể gây khó khăn cho hoạt động hỗ trợ và cứu hộ nếu tàu gặp sự cố. Một phần đáng kể lưu lượng hiện nay trên tuyến còn liên quan đến các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” vận chuyển dầu Nga.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald phóng tên lửa SM-3 trong cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo chung ở Thái Bình Dương ngày 25-10-2012. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3

Thế giới

(GLO)- Ngày 14-8, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đạt hai thỏa thuận khung với Boeing và RTX, nhằm tăng năng lực sản xuất các bộ phận cho tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB (SM-3 IB) và SM-3 Block IIA (SM-3 IIA), những thành phần quan trọng của Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22-9-2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

IRGC tuyên bố Mỹ không còn tàu chiến tại Vịnh Ba Tư, Iran nâng cấp năng lực tên lửa

Thế giới

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sự hiện diện của tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư đã giảm mạnh sau các cuộc xung đột gần đây, đồng thời tuyên bố Tehran đã đạt những bước tiến mới về công nghệ tên lửa, trong đó có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay.

Thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng nhẹ, hơn 67 triệu người không có việc làm

Khoảng 67 triệu thanh niên trên thế giới không có việc làm

Thế giới

(GLO)- Ngày 11-8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Liên hợp quốc cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên toàn cầu đã tăng trong năm 2025, trong đó mức tăng mạnh được ghi nhận tại các quốc gia có thu nhập cao, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi thị trường việc làm.

null