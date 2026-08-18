Trung Quốc mở tuyến container định kỳ qua Bắc Cực tới châu Âu

(GLO)- Trung Quốc đã bắt đầu khai thác dịch vụ vận tải container định kỳ qua Bắc Cực tới châu Âu, với thời gian hành trình có thể giảm hơn một nửa so với tuyến qua kênh đào Suez.

Tàu vận tải biển Trung Quốc thử nghiệm tuyến đường Bắc Cực khi băng tan nhanh do biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tối 15-8, tàu Dubai Tower của Công ty vận tải container Trung Quốc Sea Legend Shipping rời cảng Ninh Ba - Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, bắt đầu chuyến đi tới châu Âu qua tuyến hàng hải phương Bắc (NSR).

Đây là chuyến đầu tiên trong dịch vụ container thường kỳ được triển khai sau chuyến thử nghiệm năm 2025.

Theo kế hoạch, dịch vụ được tổ chức hằng tuần trong mùa hàng hải Bắc Cực. The Guardian cho biết, hãng dự kiến duy trì các chuyến đi đến tháng 10.

Hành trình từ Ninh Ba - Chu Sơn đến Felixstowe của Anh có thể hoàn thành trong khoảng 18 ngày, so với hơn 40 ngày nếu đi qua Kênh đào Suez.

Kế hoạch khai thác ban đầu đặt thời gian vận chuyển ở mức khoảng 20 ngày. Sau khi tới Felixstowe, hàng hóa có thể tiếp tục được vận chuyển tới các thị trường khác tại châu Âu.

Chuyến đầu tiên vận chuyển các mặt hàng có giá trị cao, trong đó có tủ lưu trữ năng lượng và mô đun quang điện. Với lợi thế rút ngắn thời gian trên biển, tuyến này cũng được đánh giá phù hợp với xe điện, pin lithium và các sản phẩm năng lượng mặt trời.

NSR dài khoảng 5.500 km, chạy dọc bờ biển phía bắc Nga. Điều kiện băng khiến hoạt động hàng hải trên tuyến chủ yếu giới hạn trong những tháng ấm hơn, nhưng thời gian có thể khai thác đang kéo dài khi diện tích băng biển mùa hè thu hẹp.

Việc đưa dịch vụ container vào hoạt động thường kỳ cũng gắn với mục tiêu lâu dài của Trung Quốc tại Bắc Cực. Chủ tịch Tập Cận Bình từ năm 2017 đã đề cập hợp tác Trung Quốc - Nga trong phát triển các tuyến vận tải tại khu vực này.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh tại Bắc Cực ngày càng được thúc đẩy trong bối cảnh Nga gia tăng phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc.

Sea Legend cho rằng việc rút ngắn hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu có thể giúp giảm khoảng một nửa lượng phát thải. Tuy nhiên, hoạt động vận tải tại Bắc Cực cũng đặt ra những nguy cơ môi trường riêng, đặc biệt liên quan đến dầu nhiên liệu nặng (HFO) và muội than.

Ngoài yếu tố môi trường, tình hình địa chính trị cũng ảnh hưởng đến triển vọng thương mại của NSR. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga có thể gây khó khăn cho hoạt động hỗ trợ và cứu hộ nếu tàu gặp sự cố. Một phần đáng kể lưu lượng hiện nay trên tuyến còn liên quan đến các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” vận chuyển dầu Nga.