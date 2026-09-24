Tin thế giới tối 24-9: Mỹ mời Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20

(GLO)- Mỹ mời Tổng thống Vladimir Putin dự G20; Triều Tiên thử đạn rocket tầm bắn 115 km; Ukraine cùng 51 quốc gia kêu gọi Nga ngừng bắn; El Nino có thể làm tăng hàng trăm nghìn ca tử vong do nắng nóng trên toàn cầu là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Mỹ mời Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra tại Miami, bang Florida vào tháng 12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23-9, ông Rubio cho rằng hội nghị có thể tạo cơ hội để Tổng thống Putin đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo thế giới.

Phía Điện Kremlin cho biết Nga “trân trọng và đánh giá cao” lời mời, đồng thời sẽ trao đổi cụ thể qua các kênh ngoại giao trước khi đưa ra quyết định.

Về xung đột Ukraine, ông Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Nga. Ngoại trưởng Mỹ nói cả Nga và Ukraine đã thể hiện sự quan tâm đến một lệnh ngừng bắn giới hạn trong lĩnh vực ngũ cốc và năng lượng, song cảnh báo việc này không dễ dàng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán để hướng tới hòa bình, nhưng không chấp nhận tạm dừng chiến dịch quân sự để tiến hành đàm phán.

Triều Tiên thử đạn rocket tầm bắn 115 km

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24-9 đưa tin nước này đã thử nghiệm đạn dành cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt 240 mm có điều khiển và được nâng cấp.

Triều Tiên thử nghiệm đạn rocket nâng cấp. Ảnh: KCNA

Cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 22-9, trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa của Triều Tiên.

Theo KCNA, loại đạn mới được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác tự động, có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 100 km theo quỹ đạo và 115 km khi bay lượn kết hợp.

Pak Jong-chon, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương thuộc Đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các lực lượng tấn công tại khu vực biên giới phía Nam.

KCNA cho biết các quan chức quân sự Triều Tiên đánh giá việc phát triển đạn rocket tầm xa sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng hỏa lực dọc biên giới phía Nam.

Ukraine và 51 nước kêu gọi Nga ngừng bắn

Ukraine cùng 51 quốc gia và Liên minh châu Âu kêu gọi Nga thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiệntrong cuộc xung đột hiện nay.

Tuyên bố chung được Bộ Ngoại giao Ukraine công bố ngày 23-9, trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine. Các bên cho rằng ngừng bắn là điều kiện cần thiết để thúc đẩy hoạt động ngoại giao và đàm phán thực chất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 23-9. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc đạt thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng phụ thuộc vào việc Nga chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chưa có thỏa thuận nào về ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng giữa Nga và Ukraine.

Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán để hướng tới hòa bình, nhưng không chấp nhận tạm dừng chiến dịch quân sự để tiến hành đàm phán.

El Nino có thể làm tăng 451.000 ca tử vong do nắng nóng

Một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm tác động khí hậu thuộc Đại học Chicago dự báo hiện tượng El Nino mạnh trong năm nay có thể khiến khoảng 451.000 người trên toàn cầu tử vong liên quan đến nắng nóng trong giai đoạn từ tháng 6-2026 đến tháng 2-2027.

Hiện tượng El Nino mạnh trong năm nay có thể khiến khoảng 451.000 người trên toàn cầu tử vong liên quan đến nắng nóng. Ảnh vietnam.vn

Nghiên cứu công bố ngày 23-9 cho rằng nhiệt độ trên đất liền toàn cầu trong những tháng tới có thể cao hơn mức bình thường khoảng 1,2 độ C, trong khi số ngày có nhiệt độ cực cao có thể tăng 44% so với một năm thông thường.

Theo nghiên cứu, các nước đang phát triển được dự báo chịu tác động đáng kể. Tại Đông Nam Á, Indonesia có thể ghi nhận khoảng 19.300 ca tử vong tăng thêm; Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Campuchia cộng lại khoảng 19.400 ca.

Nhóm nghiên cứu đưa ra ước tính trên sau khi phân tích mối liên hệ giữa nhiệt độ và tỷ lệ tử vong tại 24.378 khu vực trên thế giới, kết hợp với các dự báo nhiệt độ dài hạn.

Phương pháp nghiên cứu dự kiến được công bố trên một tạp chí khoa học có phản biện. Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả có thể hỗ trợ chính phủ và các tổ chức nhân đạo xác định những khu vực cần triển khai sớm các biện pháp ứng phó nắng nóng.