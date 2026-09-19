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Thế giới

Nga bắt đầu bầu cử Quốc hội, ông Putin cáo buộc Ukraine can thiệp

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, VietnamPlus, AP)

(GLO)- Ngày 18-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử Quốc hội (Duma Quốc gia) Nga khóa IX, đồng thời cáo buộc Ukraine can thiệp vào cuộc bầu cử này.

Cuộc bầu cử-diễn ra trong 3 ngày, từ 18-20/9 với 450 ghế được bầu, gồm 225 ghế theo danh sách đảng và 225 ghế tại các khu vực bầu cử đơn nhiệm. Hơn 111 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia.

Ông Putin thực hiện bỏ phiếu điện tử từ văn phòng tại Moscow. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp-Quân sự Nga, Tổng thống Nga cáo buộc chính quyền Ukraine vừa không tổ chức bầu cử mới vừa tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử của Nga, nhưng không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga). Ảnh: TASS

Trong khi đó, Ukraine cho rằng nước này chưa thể tổ chức bầu cử trong thời gian tình trạng chiến tranh vẫn được duy trì, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn năm 2022. Kiev cũng bác bỏ cuộc bầu cử của Nga tại các khu vực thuộc Ukraine mà Moskva tuyên bố sáp nhập.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, hơn 4 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu điện tử từ xa. Hình thức này được triển khai tại 32 khu vực. Công dân Nga ở nước ngoài có thể bỏ phiếu tại 333 điểm ở 152 quốc gia.

Cùng với bầu cử Duma, hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau cũng được tổ chức, với khoảng 20.700 vị trí đại biểu và người đứng đầu cơ quan hành chính được bầu.

Đây là cuộc bầu cử Quốc hội Nga đầu tiên kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022.

Đây cũng là lần đầu tiên cuộc bầu cử Duma diễn ra tại các khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia mà Nga tuyên bố sáp nhập. Ukraine và nhiều nước không công nhận việc sáp nhập này.

Các điểm bỏ phiếu được mở trên toàn nước Nga, trong khi hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài được triển khai song song.

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