Kênh đào Bình Lục mở tuyến vận tải mới giữa Trung Quốc và ASEAN

(GLO)- Kênh đào Bình Lục dài 134,2 km chính thức đi vào khai thác ngày 16-9, mở thêm tuyến đường thủy trực tiếp nối khu vực Tây Nam Trung Quốc với Vịnh Bắc Bộ, giúp rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa tới các thị trường ASEAN.

Kênh đào Bình Lục được khởi công vào ngày 28-8-2022, với tổng vốn đầu tư khoảng 72,7 tỷ nhân dân tệ (NDT).

Đây là công trình kênh đào nối sông với biển đầu tiên được quy hoạch và xây dựng ở cấp quốc gia tại Trung Quốc kể từ năm 1949.

Tuyến kênh được xây dựng theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp I, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải tới 5.000 tấn.

Toàn cảnh kênh đào Bình Lục từ trên cao. Ảnh: TTXVN phát

Tuyến kênh bắt đầu từ khu vực cửa sông Bình Đường thuộc thành phố Nam Ninh, đi qua huyện Linh Sơn của thành phố Khâm Châu rồi theo sông Khâm Giang ra Vịnh Bắc Bộ.

Khi đi vào hoạt động, Bình Lục tạo tuyến đường thủy mới từ hệ thống sông Tây Giang ra biển, phục vụ trực tiếp nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Theo các cơ quan chức năng Trung Quốc, hàng hóa từ Tây Nam nước này đi qua Bình Lục ra biển sẽ rút ngắn hơn 560 km hành trình đường thủy so với các tuyến truyền thống qua các cảng ở Quảng Đông. Chi phí logistics dự kiến giảm 18-30%, trong khi chi phí vận tải toàn xã hội có thể tiết kiệm hơn 5 tỷ NDT mỗi năm.

Bình Lục là một dự án trọng điểm của Hành lang Thương mại quốc tế đường bộ - đường biển mới, kết nối các khu vực nội địa Trung Quốc với các cảng biển ở Vịnh Bắc Bộ và từ đó tới ASEAN cùng các thị trường quốc tế.

Tuyến đường thủy mới được kết hợp với mạng lưới đường sắt và đường bộ, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức nhằm tăng khả năng tập kết và lưu chuyển hàng hóa từ khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Việc Bình Lục được đưa vào khai thác diễn ra trong bối cảnh thương mại Trung Quốc - ASEAN tiếp tục tăng mạnh.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 744,41 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 21,8% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc.

Năm 2025, thương mại Trung Quốc - ASEAN lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, đạt 1.050 tỷ USD.

Ngay trong ngày kênh đào chính thức thông tuyến, tuyến vận tải đường sông - biển quốc tế Nam Ninh - Cần Thơ (Việt Nam) và tuyến vận tải đường sông - biển Nam Ninh - Dương Phố (Hải Nam) đã khai trương chuyến đầu tiên.

Trước đó, tuyến vận tải hàng hóa đường sông kết hợp đường biển xuyên biên giới kết nối Lào và Việt Nam với thành phố Quý Cảng của Quảng Tây qua Bình Lục cũng đã được triển khai.