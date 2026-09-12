BRICS đạt đồng thuận về tuyên bố chung trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

(GLO)- Các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã đạt đồng thuận về tuyên bố chung trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ, trong bối cảnh vẫn còn bất đồng nội bộ về tình hình Trung Đông.

Ngày 12-9, các nhà lãnh đạo thuộc BRICS thống nhất dự thảo tuyên bố chung, trong đó lên án các hành động chiến tranh đơn phương, nhưng không nêu đích danh quốc gia nào. Các nhà lãnh đạo BRICS sẽ chính thức thông qua văn kiện tại Hội nghị thượng đỉnh.

Đại diện các nước BRICS chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 6-7-2025. Ảnh: THX/TTXVN

Việc đạt đồng thuận được xem là một kết quả đáng chú ý trước Hội nghị, trong bối cảnh các thành viên BRICS còn những khác biệt về quan điểm đối với cuộc xung đột tại vùng Vịnh, đặc biệt giữa Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Đây cũng là vấn đề từng cản trở việc các Ngoại trưởng BRICS đưa ra tuyên bố chung tại cuộc họp ở New Delhi hồi tháng 5.

Theo Reuters, việc đạt được sự đồng thuận là một trong những thách thức chính đối với nước giữ vai trò Chủ tịch BRICS 2026.

New Delhi đang tìm cách duy trì sự đồng thuận trong nhóm, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại, giảm các rào cản và mở rộng cơ hội kinh doanh giữa các nước thành viên.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra trong hai ngày 12-13/9 tại New Delhi, với chủ đề về xây dựng khả năng chống chịu, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững.

BRICS hiện có 11 thành viên, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran, UAE và Saudi Arabia; cùng mạng lưới các nước đối tác, trong đó có Việt Nam.

Một trong những nội dung được BRICS thúc đẩy là tăng tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi trong quản trị toàn cầu, đồng thời đề xuất cải cách các thể chế quốc tế, như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Nhóm cũng hướng tới tăng cường hợp tác về thương mại, tài chính và các hệ thống thanh toán xuyên biên giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị tại New Delhi, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là lần thứ hai Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách đối tác.