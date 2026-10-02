Thai Airways thay lãnh đạo, dự kiến khôi phục lịch bay từ ngày 3-10

(GLO)- Ngày 2-10, hãng hàng không quốc gia Thái Lan Thai Airways cho biết sẽ khôi phục đầy đủ lịch bay từ ngày 3-10, sau những gián đoạn do ngập lụt tại Bangkok. Cùng ngày, Hội đồng quản trị hãng quyết định đình chỉ công tác Tổng Giám đốc Chai Eamsiri để phục vụ điều tra.

Trong thông báo ngày 2-10, Thai Airways xác nhận ông Chai Eamsiri bị đình chỉ trong thời gian điều tra xác minh và rà soát quy trình quản lý khủng hoảng.

Thành viên Hội đồng quản trị Samrit Samniang được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc để ổn định hoạt động.

Máy bay của Thai Airways tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thai Airways đã huy động thêm nhân lực và nguồn lực để ổn định hoạt động sau tình trạng thiếu lao động.

Hãng cắt giảm 15 chuyến bay trong ngày 1-10 và 9 chuyến vào ngày 2-10, nhằm điều chỉnh lịch khai thác phù hợp với năng lực phục vụ.

Đợt mưa lớn, ngập lụt khiến nhiều nhân viên không thể đến nơi làm việc, gây gián đoạn dịch vụ mặt đất tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi.

Thai Airways phải hủy hàng chục chuyến bay, tạm ngừng hoạt động vận chuyển hàng hóa và nhờ Không quân Thái Lan hỗ trợ xử lý hành lý tồn đọng.

Việc điều tra tập trung vào những trục trặc ở bộ phận phục vụ mặt đất và hàng hóa, trong đó có cơ chế thuê nhà thầu bên ngoài qua nhiều cấp.

Một cuộc điều tra riêng cũng được tiến hành, liên quan đến nghi vấn trong việc mua khoảng 860.000 chai rượu vang trị giá hơn 800 triệu baht từ 1 nhà cung cấp.

Thai Airways đang phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Thái Lan phân loại hành lý, đồng thời hợp tác với các đơn vị vận tải để giao trả đến địa chỉ hoặc khách sạn của hành khách.

Hãng cũng bố trí các điểm giải quyết bồi thường cho người bị ảnh hưởng bởi chậm chuyến hoặc chậm hành lý theo quy định.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết hãng đã cơ bản giải quyết tình trạng hành khách mắc kẹt và đang nỗ lực hoàn tất việc trả hành lý chậm nhất vào tối 3-10.