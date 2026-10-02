Lở tuyết tại Nepal khiến ít nhất 15 người thiệt mạng

Một vụ lở tuyết vùi lấp trại nền núi Himlung Himal tại Nepal khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và một người mất tích. Các nạn nhân là lao động địa phương đang chuẩn bị trại và tuyến đường cho những đoàn leo núi nước ngoài.

Reuters ngày 1-10 dẫn lời ông Tul Singh Gurung, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên leo núi quốc gia Nepal (NNMGA), cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 15 thi thể tại khu vực xảy ra lở tuyết trên núi Himlung Himal, thuộc huyện Manang. Một lao động vẫn mất tích. Đây là tai nạn gây thương vong lớn nhất trong mùa leo núi mùa Thu năm nay tại Nepal.

Theo Reuters, vụ lở tuyết được ghi nhận xảy ra vào sáng 27-9, sau thời gian mưa liên tục và tuyết rơi dày. Tuyết đã tràn xuống vùi lấp trại nền, nơi nhóm lao động Nepal đang chuẩn bị phục vụ các đoàn thám hiểm. NNMGA cho hay, 16 người bị vùi lấp gồm 2 hướng dẫn viên leo núi và 14 nhân viên phục vụ nhà bếp.

Bãi trại tại khu vực leo núi Himlung Himal. Ảnh: Ratopati

Được biết, núi Himlung Himal cao 7.126 m. Khi thảm họa xảy ra, các lao động đang dựng lều và cố định dây leo núi. Những nhà leo núi nước ngoài chưa tới địa điểm này.

NNMGA đã triển khai đội tìm kiếm, cứu hộ gồm 11 người, trong đó có các hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm và nhân viên cứu hộ địa phương. Đội phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức leo núi để tìm người mất tích và đưa thi thể nạn nhân khỏi khu vực bị tuyết phủ.

Theo ông Krishna Prasad Paudel, Phó trưởng cơ quan hành chính huyện Manang, 8 thi thể được tìm thấy trong ngày 1-10, sau khi 7 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường những ngày trước đó.

Trực thăng quân đội Nepal tham gia vận chuyển các nạn nhân tới Chame, trung tâm hành chính huyện, và một ngôi làng gần khu vực xảy ra thảm họa. Việc vận chuyển dự kiến tiếp tục ngày 2-10 do trực thăng không thể hoạt động khi trời tối.

Trưởng nhóm cứu hộ Pasang Kaji Sherpa cho biết, hoạt động tìm kiếm diễn ra trong điều kiện thời tiết và địa hình đặc biệt khó khăn. NNMGA khẳng định sẽ tiếp tục tìm người mất tích khi điều kiện cho phép, đồng thời đặt an toàn của lực lượng cứu hộ lên hàng đầu. Danh tính các nạn nhân sẽ được công bố sau khi hoàn tất xác minh.

Theo Kim Khánh (cand.vn)