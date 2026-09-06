Thảm họa lũ quét ở Nepal: Ít nhất 1.375 người thiệt mạng, hơn 5.400 người mất tích

(GLO)- Ngày 6-9, lực lượng cứu hộ Nepal tiếp tục tìm kiếm người mất tích sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra hôm 26-8, trong khi công tác nhận dạng nạn nhân và khôi phục hạ tầng thiết yếu đang được đẩy mạnh.

Theo Bộ Ngoại giao Nepal, tính đến ngày 5-9, tổng cộng 1.344 thi thể đã được tìm thấy tại các khu vực chịu ảnh hưởng, trong khi khoảng 5.000 người vẫn còn mất tích, trong đó có khoảng 600 người nước ngoài đến từ 35 quốc gia.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ cảnh sát Nepal cho hay, tính đến 5 giờ ngày 5-9, hơn 13.000 người đã được giải cứu.

Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt sau thảm họa lũ quét tại Rasuwa, Nepal, ngày 4-9-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại khu vực biên giới phía Trung Quốc, lũ bùn đá tràn qua cảng Cát Long, thuộc Khu tự trị Tây Tạng, sau khi một vụ sạt lở do sự cố sông băng ở khu vực phía Nepal xảy ra ngày 26-8.

Tính đến 18 giờ ngày 4-9, cơ quan chức năng ghi nhận đã có 31 người thiệt mạng và 531 người mất tích tại khu vực này.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ tại Nepal vẫn được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có những đường hầm thuộc các dự án thủy điện.

Các đội cứu hộ của Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc phối hợp với lực lượng Nepal tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt tại các dự án.

Ngày 5-9, thêm 1 công dân Trung Quốc được giải cứu sau 10 ngày mắc kẹt trong đường hầm dài 225 m tại dự án thủy điện Upper Trishuli 1.

Trước đó, 2 công nhân Nepal cũng được đưa ra khỏi đường hầm tại dự án thủy điện Upper Trishuli 3A. Một phụ nữ Nepal được giải cứu khỏi một ngôi nhà bị bùn đất vùi lấp tại Betrawati.

Theo Bộ Ngoại giao Nepal, tính đến ngày 5-9, đã có 13.098 người được giải cứu, trong đó có hơn 300 người nước ngoài.

Các đội pháp y của Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc đang phối hợp với Nepal để thu thập, phân tích ADN và xác định danh tính các nạn nhân.

Nhà chức trách Nepal cũng đã bắt đầu mai táng tạm thời một số thi thể, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y cần thiết.

Bên cạnh đó, công tác khôi phục cơ sở hạ tầng được triển khai cùng với cứu hộ. Theo đánh giá sơ bộ, khoảng 7.570 ngôi nhà, ảnh hưởng tới khoảng 32.933 người, cùng 48 trụ sở cơ quan nhà nước bị ảnh hưởng.

Khoảng 55 km đường, 37 cầu đường bộ và 68 cầu treo bị hư hỏng; 1.806 ha đất nông nghiệp, 13 dự án thủy điện, một nhà máy điện Mặt Trời và hai đường dây truyền tải điện cũng bị thiệt hại. Công suất phát điện bị ảnh hưởng ước khoảng 783 MW.

Các lực lượng chức năng Nepal đang khôi phục đường sá, điện và hệ thống viễn thông tại những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời bảo đảm vận chuyển hàng cứu trợ.