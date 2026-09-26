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Thế giới

Lợi suất trái phiếu Mỹ vượt 5%, thị trường toàn cầu chịu sức ép

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnEconomy, TTO, tinnhanhchungkhoan)

(GLO)- Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%, lên mức cao nhất trong nhiều năm, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2004, làm gia tăng sức ép đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Trong phiên 24-9, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm vượt 5,1%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm lên khoảng 5,4%.

Lợi suất tăng đồng nghĩa với giá trái phiếu giảm, phản ánh việc nhà đầu tư yêu cầu mức sinh lời cao hơn để nắm giữ các khoản nợ dài hạn.

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Ảnh minh họa: Getty Images

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh lo ngại lạm phát tại Mỹ gia tăng và giá dầu tăng trở lại. Những yếu tố này làm thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Fed nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó gây sức ép lên lợi suất trái phiếu dài hạn.

Một yếu tố khác là nhu cầu huy động vốn lớn của Chính phủ Mỹ. Thâm hụt ngân sách cao khiến lượng trái phiếu cần phát hành tăng, trong khi nhà đầu tư đòi hỏi lợi suất cao hơn để hấp thụ nguồn cung.

Mốc 5% đặc biệt được chú ý do trái phiếu Kho bạc Mỹ là tài sản tham chiếu quan trọng của hệ thống tài chính toàn cầu.

Lợi suất tăng làm chi phí vốn tăng theo, từ lãi suất vay mua nhà, vay doanh nghiệp đến chi phí phát hành và tái cấp vốn.

Tại Mỹ, lãi suất thế chấp cố định 30 năm đã vượt 7%, trong khi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng cũng gây sức ép lên định giá cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác.

Lợi suất trái phiếu tăng có thể khiến dòng vốn quốc tế hướng nhiều hơn tới các tài sản bằng USD, đồng thời gây sức ép lên các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt những nước có nghĩa vụ nợ bằng USD lớn.

Tại Việt Nam, diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ được theo dõi do có liên quan đến mặt bằng chi phí vốn quốc tế và dòng vốn đầu tư.

Theo số liệu được báo chí trong nước dẫn lại, tính đến giữa tháng 9, lợi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam kỳ hạn 10 năm khoảng 4,33%, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 5% của trái phiếu Mỹ cùng kỳ hạn.

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