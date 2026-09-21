Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ, thương mại tiếp tục là tâm điểm

(GLO)- Ngày 21-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 - 25/9 theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong chuyến thăm, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Donald Trump về các vấn đề quan trọng trong quan hệ Trung Quốc - Mỹ, cũng như những vấn đề liên quan hòa bình và phát triển trên thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30-10-2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Đây sẽ là lần thứ hai trong vòng 6 tháng hai nhà lãnh đạo tiến hành các chuyến thăm song phương, sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Trump tới Trung Quốc hồi tháng 5-2026.

Trước thềm cuộc gặp, ngày 20-9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã tiến hành tham vấn tại New York.

Trung Quốc cho biết các cuộc trao đổi tập trung vào những vấn đề kinh tế, thương mại và các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Thương mại được xem là một trong những nội dung đáng chú ý tại cuộc gặp ngày 24-9. Reuters đưa tin, hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận việc kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại, trước khi thỏa thuận hiện nay hết hiệu lực vào tháng 11.

Ngoài ra, tình hình Trung Đông và Iran cũng nằm trong các vấn đề được 2 lãnh đạo thảo luận.

Trước chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm, trao đổi về các hoạt động tiếp xúc cấp cao giữa hai nước và tình hình Trung Đông.

Dự kiến, Tổng thống Donald Trump trực tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Căn cứ liên hợp Andrews, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ vào ngày 23-9. Nhà Trắng cũng dự kiến tổ chức quốc yến vào ngày 24-9.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá: Việc hai nhà lãnh đạo thực hiện các chuyến thăm song phương trong vòng 6 tháng có ý nghĩa quan trọng.

Bắc Kinh cho biết sẵn sàng phối hợp với Washington nhằm tăng cường đối thoại, hợp tác, xử lý thỏa đáng những khác biệt và thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng.