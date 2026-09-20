Tin thế giới sáng 20-9: Houthi tấn công thủ đô Riyadh và cảng dầu Yanbu của Saudi Arabia

(GLO)- Houthi tấn công thủ đô Riyadh và cảng dầu Yanbu của Saudi Arabia; Iran gửi các điều kiện đàm phán tới Mỹ; Ukraine tập kích UAV vào Nga giữa lúc bầu cử... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-9.

Houthi tấn công thủ đô Riyadh và cảng dầu Yanbu của Saudi Arabia

Houthi tuyên bố phát động các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Riyadh và thành phố cảng Yanbu của Saudi Arabia.

Cột khói bốc lên từ khu vực chứa nhiên liệu của sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 19-9-2026. Ảnh: Reuters

Trong thông báo chính thức trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree tuyên bố rằng lực lượng này đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đánh phá các cơ sở nhạy cảm ở thủ đô Riyadh và thành phố cảng Yanbu của Saudi Arabia bên bờ biển Đỏ.

Trong đó, đòn tập kích vào thành phố cảng Yanbu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của Tập đoàn dầu khí Aramco. Người phát ngôn quân sự Houthi khẳng định chiến dịch tập kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Saudi Arabia vào thủ đô Sanaa của Yemen.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại việc Houthi lần đầu tấn công vào thủ đô Riyadh, có thể là dấu hiệu cho thấy nhóm này sẽ mở rộng tập kích các mục tiêu tại Saudi Arabia, đẩy xung đột leo thang.

Iran gửi các điều kiện đàm phán tới Mỹ

Iran tuyên bố đã chuyển thông điệp về các điều kiện đàm phán tới Mỹ thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo có thể xem xét thay đổi chính sách hạt nhân nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran đang duy trì liên lạc với các bên trung gian tại Qatar và Pakistan, đồng thời chờ phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Truyền thông Iran đề cập tới 7 điều kiện được chuyển tới Washington, song danh sách chính thức đầy đủ chưa được công bố. Ông Rezaei mới công khai 3 yêu cầu gồm: chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận; giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran; dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân, ông Rezaei cảnh báo các hành động của Mỹ và Israel có thể khiến Iran cân nhắc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Quan chức an ninh cấp cao của Iran khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo chưa đưa ra quyết định về vấn đề này và hiện vẫn duy trì chính sách hạt nhân đã công bố, nhưng không loại trừ khả năng thay đổi trong tương lai, tùy thuộc vào hành động của Washington.

Mỹ phát cảnh báo mới tới công dân trên khắp Trung Đông

Mỹ đã cảnh báo công dân nước này tại Iraq, Bahrain, Oman, Saudi Arabia, Iran, Qatar, Liban, Kuwait và Jordan cần "nâng cao cảnh giác", đồng thời cảnh báo rằng "môi trường an ninh vẫn phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ leo thang ngoài dự kiến".

Khói bốc lên sau khi Iran tấn công vào trụ sở Hạm đội số 5 của Hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain, ngày 16-7-2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Trong các cảnh báo an ninh riêng biệt đề ngày 19/9, các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại chín quốc gia đề cập ở trên cho biết tình hình an ninh tại Trung Đông gây ra "nguy cơ hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn hoạt động đi lại khi căng thẳng trong khu vực gia tăng".

Các cơ quan này cũng cảnh báo rằng Iran và các nhóm ủng hộ Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài hoặc những địa điểm có liên quan đến người Mỹ.

Công dân Mỹ được khuyến cáo theo dõi tình hình hoạt động của các hãng hàng không và sân bay, tránh các cuộc biểu tình và những nơi tập trung đông người, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Ukraine tập kích UAV vào Nga giữa lúc bầu cử

Nga tuyên bố bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái của Ukraine trong bối cảnh bầu cử đang diễn ra tại nhiều khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tổng cộng 344 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ trên không phận 16 khu vực của Nga và Biển Đen trong đêm 19-9.

Một sĩ quan cảnh sát đứng gác gần điểm bỏ phiếu tại Saint Petersburg, Nga ngày 19-9. Ảnh: Reuters

Các khu vực bị Ukraine nhắm mục tiêu bao gồm Moscow, Leningrad, Novgorod, Bryansk, Kursk, Belgorod, Oryol, Kaluga, Tula, Ryazan, Lipetsk, Vladimir và Rostov, Krasnodar, Yamalo-Nenets cùng Dagestan.

Ông Andrey Proshunin, Thị trưởng thành phố Sochi - khu nghỉ dưỡng bên bờ Biển Đen, cho biết thành phố đã tạm thời đóng cửa các bãi biển và khu vực ven biển do nguy cơ bị xuồng không người lái (USV) của Ukraine tấn công.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông đã phê duyệt các chiến dịch tầm xa mới nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Nga.