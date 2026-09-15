Tin thế giới sáng 15-9: Houthi chiếm hai đảo chiến lược ở Biển Đỏ, Mỹ đã trao đổi trực tiếp

(GLO)- Houthi chiếm hai đảo chiến lược ở Biển Đỏ, Mỹ đã trao đổi trực tiếp; Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận; Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-9.

Houthi chiếm hai đảo chiến lược ở Biển Đỏ, Mỹ đã trao đổi trực tiếp

Ngày 14-9, các quan chức Houthi cho biết lực lượng này đã giành quyền kiểm soát chiến lược Đại Hanish và Tiểu Hanish ở phía Nam Biển Đỏ.

Tuyên bố được đưa ra đúng vào thời điểm các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn tìm cách giành lại lãnh thổ sau những bước tiến nhanh chóng của Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến hàng hải thay thế quan trọng cho eo biển Hormuz.

Những chiến binh trung thành với Houthi. Ảnh: AFP

Iran trên thực tế đã đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường mà trong thời bình có khoảng một phần năm lượng dầu và khí đốt được giao dịch trên thế giới đi qua - ngay trong những ngày đầu của cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran.

Kể từ đó, Saudi Arabia sử dụng eo biển Bab el-Mandeb, tuyến đường dẫn từ Biển Đỏ ra đại dương để xuất khẩu dầu thô.

Việc Houthi giành thêm quyền kiểm soát, sau khi chiếm cảng Mokha trên Biển Đỏ và một hòn đảo chiến lược hồi tuần trước, đang gây thêm sức ép lên hoạt động vận chuyển dầu của Saudi Arabia, từ đó tác động đến nguồn cung và giá dầu toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Chính phủ Mỹ đã tiến hành các cuộc trao đổi trực tiếp với Houthi.

Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã làm trung gian cho một thỏa thuận, theo đó Nga và Ukraine sẽ không tấn công cơ sở hạ tầng liên quan đến dầu diesel của đối phương.

Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi ông yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất diesel của Nga. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 14-9, ông Trump cho rằng đà tăng giá nhiên liệu diesel có liên quan chủ yếu đến xung đột Nga-Ukraine, thay vì tình hình tại Trung Đông.

“Ukraine đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga. Nga cũng đồng ý làm như vậy. Giá dầu diesel trên thế giới tăng chủ yếu do cuộc chiến Nga-Ukraine, chứ không phải Iran”, ông Trump viết.

Trong thời gian qua, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ và hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga, kể cả những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev cho rằng chiến dịch này nhằm làm suy yếu nguồn tài chính và khả năng duy trì hoạt động quân sự của Moscow. Trong khi đó, Điện Kremlin nhấn mạnh các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Indonesia: Khói cháy rừng phủ kín Kalimantan, hàng không bị ảnh hưởng

Khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia trong nhiều ngày qua, trong bối cảnh hiện tượng El Niño gia tăng và mùa khô kéo dài khiến tình trạng cháy rừng thêm nghiêm trọng.

Khói bốc lên từ đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Từ ngày 11-9, một lớp khói mù trắng và vàng dày đặc bao phủ thành phố Pontianak, làm tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km. Chất lượng không khí xuống thấp cùng tầm nhìn hạn chế cũng gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Indonesia đang sử dụng các thiết bị hỗ trợ do Nhật Bản cung cấp, được đưa tới địa phương từ ngày 10-9.

Trên phạm vi toàn Indonesia, các vụ cháy rừng theo mùa đang có dấu hiệu giảm, song khói mù vẫn bao phủ nhiều khu vực trên đảo Kalimantan.

Bộ Lâm nghiệp Indonesia ngày 14-9 cho biết, dữ liệu giám sát mới nhất ghi nhận số điểm nóng có độ tin cậy cao - những điểm được xác định có khả năng lớn liên quan đến cháy rừng - giảm đáng kể tại Trung Kalimantan và Tây Kalimantan. Tại tỉnh Riau hiện không ghi nhận điểm nóng có độ tin cậy cao.

Tuy nhiên, theo ông Daniel, người đứng đầu Nhóm công tác thông tin thiên tai thuộc Cơ quan Quản lý thiên tai tỉnh Tây Kalimantan, khói bao phủ Pontianak không chỉ xuất phát từ các đám cháy trong tỉnh mà còn được gió phát tán từ những khu vực khác trên đảo Kalimantan đang xảy ra cháy.

Chile - quốc gia Nam Mỹ đầu tiên 'xóa sổ' thành công bệnh dại từ chó

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa chính thức xác nhận Chile là quốc gia đầu tiên trong khu vực “xóa sổ” thành công bệnh dại lây truyền từ chó.

Thành tựu lịch sử này là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của Chile khi không ghi nhận bất kỳ ca mắc bệnh dại nào ở người kể từ năm 1972.

Người dân xếp hàng đưa chờ tiêm vaccine phòng dại ở Chile. Ảnh: Bộ Y tế Chile

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh thành công của Chile “phản ánh cam kết hàng thập kỷ về việc bảo vệ cộng đồng, đồng thời mang đến bài học đắt giá cho các quốc gia đang nỗ lực chấm dứt những ca tử vong vì căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa này”.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã khởi phát triệu chứng, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa. Để duy trì thành tích “sạch bóng” ca bệnh ở người suốt hơn 5 thập kỷ qua, Chile đã triển khai quyết liệt Chương trình Quốc gia về Phòng, chống Bệnh dại.

Các biện pháp cốt lõi bao gồm: chiến dịch tiêm phòng miễn phí trên diện rộng cho chó mèo, hệ thống giám sát dịch tễ chặt chẽ, và đảm bảo người dân được điều trị dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời khi bị động vật cắn.