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Thế giới

Ông Zelensky: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, kêu gọi siết nguồn linh kiện

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Ukrinform, RBC-Ukraine)

(GLO)- Ngày 4-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, theo dữ liệu phía Ukraine có được, Nga dự trữ tới khoảng 700 tên lửa đạn đạo cùng hàng nghìn tên lửa các loại khác, đồng thời sản xuất 130-140 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.

Ông Zelensky đưa ra thông tin trên tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở Kiev.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đối tác tăng sức ép trừng phạt nhằm hạn chế năng lực sản xuất tên lửa của Nga.

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Tàu chiến Nga diễn tập. Ảnh: Reuters

Hiện, ông Zelensky đang vận động Liên minh châu Âu và những quốc gia có ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng linh kiện tên lửa tăng cường kiểm soát, qua đó giảm sản lượng của Moscow.

Theo ông, Ukraine và các đối tác đang phối hợp triển khai những biện pháp nhằm hạn chế năng lực này.

Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine tiếp tục xác định và tấn công các kho chứa tên lửa, máy bay không người lái của Nga, đồng thời củng cố hệ thống phòng không.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cũng cần chuẩn bị đối phó với khả năng Nga tăng sử dụng máy bay không người lái Shahed chạy bằng động cơ phản lực trong các đợt tập kích.

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