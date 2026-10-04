Biểu tình học sinh lan rộng tại Pháp, hơn 1.200 trường bị ảnh hưởng

(GLO)- Phong trào biểu tình của học sinh trung học phản đối tình trạng thiếu giáo viên, lớp học quá tải và cơ sở vật chất xuống cấp đã lan rộng trên toàn nước Pháp, với hơn 1.200 trường tham gia các hoạt động phản đối trong tuần qua.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ vùng ngoại ô Paris vào cuối tháng 9, sau đó lan tới thủ đô cùng nhiều thành phố như Marseille, Strasbourg, Tours và Lille. Học sinh yêu cầu bổ sung giáo viên, tăng nguồn lực và cải thiện điều kiện học tập.

Tình trạng bạo lực và phá hoại vẫn bao trùm ngày biểu tình 2-10. Ảnh: Reuters

Tại một số địa phương, biểu tình chuyển thành đụng độ với cảnh sát. Người biểu tình đốt vật cản, bắn pháo hoa về phía lực lượng an ninh, trong khi cảnh sát sử dụng hơi cay và các biện pháp chống bạo động.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez, khoảng 5.000 người, phần lớn là thanh thiếu niên, đã bị bắt kể từ đầu tuần.

Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray cho biết 65 nhân viên ngành giáo dục bị thương, trong đó có 40 hiệu trưởng và cán bộ quản lý trường học.

Riêng ngày 2-10, khoảng 400 trường trung học, tương đương gần 1/10 tổng số trường loại này tại Pháp, phải đóng cửa do tình hình bất ổn.

Trước đó, ngày 1-10, nhà chức trách ghi nhận hoạt động phản đối tại 1.027 trường, trong đó 222 trường bị phong tỏa.

Thủ tướng Sébastien Lecornu đã triệu tập cuộc họp xử lý khủng hoảng trong bối cảnh biểu tình tiếp tục lan rộng.

Phong trào diễn ra khi Chính phủ Pháp công bố dự thảo ngân sách năm 2027. Theo kế hoạch, ngân sách giáo dục tăng 1,7%, lên 65,53 tỷ euro, chưa bao gồm lương hưu giáo viên.

Chính phủ Pháp khẳng định giáo dục vẫn là lĩnh vực ưu tiên, đồng thời lên án các hành vi bạo lực và phá hoại. Trong khi đó, các nghiệp đoàn giáo viên tiếp tục kêu gọi cải thiện nhân lực, nguồn lực và điều kiện học tập trong các trường.