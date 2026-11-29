(GLO)- Nga - Ukraine tiếp tục tập kích qua lại; WHO kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba; Saudi Arabia và lực lượng Houthi gia tăng các đợt tấn công đáp trả, trong khi hỏa hoạn lớn tại tòa thị chính thành phố Namur (Bỉ) gây thiệt hại nghiêm trọng.

Nga - Ukraine tập kích qua lại, Matxcơva tuyên bố bắn hạ hơn 1.000 drone

Theo Hãng tin AFP, Nga tuyên bố các lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 1.017 drone của Ukraine trong đêm, trong đó có 105 chiếc bị vô hiệu hóa khi tiếp cận thủ đô Matxcơva.

Một chiếc xe bán tải bốc cháy sau đợt không kích của Nga tại Kramatorsk, Ukraine ngày 27-11. Ảnh: AFP/TTO

Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết phần lớn số drone bị đánh chặn từ khoảng cách xa. Theo Hãng tin Tass, lực lượng Nga cũng phá hủy drone nhằm vào các vùng Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Bashkortostan và Crimea.

Ở chiều ngược lại, Ukraine cáo buộc Nga không kích thủ đô Kiev, khiến một phụ nữ thiệt mạng và 5 người bị thương. Hai quận Sviatoshynskyi và Shevchenkivskyi ghi nhận thương vong và thiệt hại tài sản.

Trong đêm 28 rạng sáng 29-11, các cuộc không kích của Nga nhằm vào hai thành phố Zaporizhzhia và Odesa cũng khiến 2 phụ nữ thiệt mạng, nhiều người bị thương. Thống đốc Odesa Oleh Kiper cho biết một kho dự trữ ngũ cốc bị tấn công, làm hư hại và phá hủy lượng lớn ngũ cốc. Nga hiện chưa bình luận về các cáo buộc trên.

Trước đó, ngày 28-11, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov cùng hai cơ sở dầu mỏ tại vùng Samara và Bashkortostan. Theo phía Ukraine, nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk bị tấn công lần thứ hai trong vòng 5 ngày.

WHO kêu gọi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Cuba

Ngày 29-11, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Cuba, trong bối cảnh quốc đảo Caribe đang đối mặt cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, gây sức ép lớn lên hệ thống y tế.

Người dân tại La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sau chuyến thăm Cuba, ông Tedros bày tỏ lo ngại về tình trạng y tế tại nước này, đồng thời nhấn mạnh trẻ em không nên trở thành nạn nhân của những khác biệt chính trị. Ông kêu gọi Washington dỡ bỏ trừng phạt vì lợi ích của trẻ em Cuba.

Theo người đứng đầu WHO, hệ thống y tế Cuba đang trong tình trạng “nguy kịch”. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng từ khoảng 4 ca/1.000 trẻ sinh sống năm 2020 lên 9,9 ca năm 2025. Tuổi thọ trung bình cũng giảm từ 78,8 tuổi xuống còn 74,4 tuổi trong cùng giai đoạn. Đây là lần sụt giảm đầu tiên kể từ khi số liệu thống kê được ghi nhận vào năm 1950.

Trước tình hình này, WHO công bố khoản viện trợ 2 triệu USD để hỗ trợ tiêm chủng cho trẻ em và mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu.

Ông Tedros lưu ý các số liệu trên được ghi nhận trước khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa nhiên liệu đối với Cuba vào tháng 1-2026. Từ đầu năm nay, Washington tiếp tục triển khai các biện pháp trừng phạt và hạn chế nguồn cung dầu mỏ, khiến tình trạng mất điện và thiếu hụt hàng hóa thiết yếu tại Cuba thêm nghiêm trọng. Quốc đảo này vốn đã chịu lệnh cấm vận thương mại của Mỹ từ năm 1962.

Bên cạnh tác động từ trừng phạt, Tổng Giám đốc WHO cũng đề cập những khó khăn nội tại của Cuba, đồng thời đánh giá tích cực các biện pháp khắc phục của chính phủ nước này. Ông khẳng định WHO ủng hộ kế hoạch cải cách kinh tế theo định hướng thị trường mà La Habana vừa công bố, trong đó có các lĩnh vực kinh tế, thương mại và y tế.

Saudi Arabia và Houthi tập kích đáp trả lẫn nhau

Ngày 28-11, Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen tiến hành các đợt tập kích nhằm vào mục tiêu của nhau, khiến căng thẳng quân sự trong khu vực tiếp tục gia tăng.

Ngôi nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Sanaa, Yemen ngày 28-11-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người phát ngôn liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, ông Turki Al-Malki, cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một tên lửa hành trình do Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh. Cùng ngày, liên quân tiếp tục đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các khu vực phía Nam Saudi Arabia.

Trong khi đó, hãng thông tấn Saba của Houthi cho biết các cuộc không kích của Saudi Arabia đánh trúng khu dân cư Bir Abu Shamlah, thuộc quận Al-Tahrir ở thủ đô Sanaa. Theo kênh truyền hình Almasirah, vụ việc làm hư hại 8 ngôi nhà, 3 cửa hàng và khiến ít nhất 13 người bị thương.

Houthi cũng tuyên bố tiến hành 5 chiến dịch tập kích nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng tại Saudi Arabia, gồm Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, các trạm radar, nhà máy lọc dầu, cơ sở xử lý khí đốt và nhà máy điện. Lực lượng này khẳng định các cuộc tấn công đều đạt mục tiêu đề ra.

Trước đó, liên quân Saudi Arabia cho biết đã phá hủy một số mục tiêu quân sự của Houthi được cho là phục vụ các cuộc tấn công tại Yemen và Saudi Arabia, đồng thời đe dọa tự do hàng hải ở phía Nam Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab.

Giao tranh giữa hai bên gia tăng kể từ khi xung đột tại Yemen bùng phát trở lại vào mùa Hè vừa qua. Diễn biến mới làm tăng nguy cơ mở rộng xung đột, đồng thời gây thêm quan ngại về an ninh hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab - tuyến vận tải biển quan trọng kết nối Địa Trung Hải với Ấn Độ Dương.

Cháy lớn tại tòa thị chính Bỉ, một lính cứu hỏa bị thương

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong đêm 28 rạng sáng 29-11 tại tòa thị chính thành phố Namur, thủ phủ vùng Wallonie, miền Nam nước Bỉ, gây thiệt hại nặng cho trụ sở hành chính của thành phố.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, đến 9 giờ ngày 29-11, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa khống chế được đám cháy. Ngọn lửa bùng phát tại tầng hai của khu vực đang cải tạo, sau đó lan ra nhiều tầng và bao trùm khu vực áp mái của phần nhà cũ. Truyền thông địa phương cho biết đám cháy đã thiêu rụi hai cánh của tòa nhà.

Lực lượng cứu hỏa từ Namur và các địa phương lân cận như Gembloux, Yvoir, Éghezée được huy động cùng nhiều xe chuyên dụng để ứng phó. Một lính cứu hỏa bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ và phải nhập viện. Hiện chưa có thông tin về người thiệt mạng hoặc các trường hợp bị thương khác. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.

Vụ việc gây xáo trộn hoạt động tại trung tâm thành phố. Cảnh sát phong tỏa lối vào Namur, đóng cửa bãi đỗ xe của tòa thị chính và một số tuyến phố lân cận. Khói bao phủ khu vực nhà ga, buộc nhà chức trách phát cảnh báo qua hệ thống Be-Alert, khuyến cáo người dân gần hiện trường đóng kín cửa ra vào và cửa sổ.

Quyền Thị trưởng Namur Charlotte Bazelaire đã có mặt tại hiện trường và kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp của thành phố.

Tòa thị chính Namur được xây dựng năm 1981, là trụ sở hành chính chính của thành phố. Công trình được cải tạo quy mô lớn từ cuối năm 2024 và dự kiến hoàn thành vào mùa Hè 2027. Đám cháy bắt đầu tại khu vực đang thi công, tuy nhiên chưa có kết luận về mối liên hệ giữa hoạt động cải tạo và nguyên nhân vụ việc.

Namur là thủ phủ vùng Wallonie, nơi đặt trụ sở Chính phủ và Nghị viện vùng. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại vật chất lớn, đồng thời có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động hành chính và các dịch vụ công của thành phố.