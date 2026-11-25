(GLO)- Mỹ khuyến cáo công dân đang ở Iran rời nước này ngay lập tức, đồng thời đề nghị người Mỹ tại Trung Đông nâng cao cảnh giác trước nguy cơ xung đột leo thang nhanh chóng.

Ngày 25-11, trang web của Đại sứ quán Mỹ trực tuyến tại Tehran khuyến cáo công dân tránh đến nước này trong mọi trường hợp.

Cơ quan này cảnh báo Iran, lực lượng Houthi tại Yemen và các nhóm có liên hệ với Tehran có thể nhắm vào công dân, cơ quan và doanh nghiệp Mỹ trong khu vực.

Đường phố tại Tehran. Ảnh: Reuters

Cảnh báo được đưa ra sau khi Washington cho biết Iran đã tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

Bộ Nội vụ Bahrain ghi nhận 2 người bị thương trong các vụ tấn công ngày 21-11, gồm 1 người Pakistan trong tình trạng nguy kịch và 1 công dân Bahrain có tình trạng ổn định. Một cơ sở công nghiệp dân sự tại Bahrain cũng bốc cháy sau khi bị đánh trúng.

Tại Saudi Arabia, cơ quan phòng vệ dân sự xác nhận 11 người bị thương trong vụ tấn công ngày 24-11, nhằm vào tòa tháp đặt trụ sở Quỹ Đầu tư công ở thủ đô Riyadh.

Đây là lần thứ hai tòa tháp bị đánh trúng trong chưa đầy 1 tuần. Trước đó, vụ tấn công ngày 19-11 làm hư hại tòa nhà và không gây thương tích.

Mỹ cũng đề nghị công dân tại Trung Đông theo dõi thông báo của các hãng hàng không và sân bay để chủ động, nếu chuyến bay bị hủy hoặc không phận bị đóng.

Những người rời Iran bằng đường bộ cần lưu ý thủ tục qua cửa khẩu và quy định nhập cảnh của nước đến có thể thay đổi trong thời gian ngắn.

Công dân Mỹ cũng được khuyến cáo tránh các cuộc biểu tình, nơi tụ tập đông người và làm theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành khuyến cáo đi lại cấp 4, mức cao nhất, đối với Iran từ ngày 23-10.

Mỹ và Iran không có quan hệ ngoại giao từ năm 1980. Đại sứ quán trực tuyến được thiết lập để cung cấp thông tin và khuyến cáo cho công dân ở Iran, nhưng không được coi là cơ quan đại diện ngoại giao chính thức của Mỹ tại quốc gia này.