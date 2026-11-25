(GLO)- Trung sĩ Lục quân Mỹ Jian Zhao đã nhận tội trong vụ bán bí mật quân sự cho những người mua có liên hệ với Trung Quốc. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra ngày 1-3-2027.

Ngày 24-11, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Zhao, 37 tuổi, đã nhận tội trước đó 1 ngày tại tòa án liên bang ở thành phố Portland, bang Oregon.

Theo đó, quân nhân này thừa nhận đã cấu kết với những người khác để thu thập và chuyển giao thông tin quốc phòng.

Ngoài mức án tối đa 10 năm tù, Zhao có thể bị phạt tới 250.000 USD và chịu giám sát tối đa 3 năm sau khi chấp hành án tù.

Một trung sĩ quân đội Mỹ đang tại ngũ đã nhận tội âm mưu thu thập và chuyển giao thông tin quốc phòng. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Theo hồ sơ tòa án, Zhao gia nhập Lục quân Mỹ vào năm 2017 và phụ trách quân nhu tại căn cứ liên hợp Lewis-McChord, bang Washington.

Vị trí này cho phép Zhao tiếp cận thông tin và thiết bị quân sự nhạy cảm. Trong số bí mật quân sự mà Zhao chuyển cho bên mua có các đoạn trích từ tài liệu kỹ thuật về hệ thống pháo phản lực HIMARS.

Zhao cũng dùng điện thoại cá nhân chụp tài liệu hạn chế tiếp cận về hoạt động của Lục quân Mỹ, mạng lưới liên lạc và các cuộc tập trận, sau đó còn rao bán máy tính quân dụng và ổ cứng của chính phủ.

Các công tố viên xác định vụ việc diễn ra từ khoảng tháng 11-2021 đến tháng 3-2025. Ruoyu Duan, 1 cựu quân nhân Lục quân Mỹ, đã tuyển mộ Zhao và các quân nhân tại ngũ khác để cung cấp thông tin quốc phòng.

Duan cũng làm đầu mối liên lạc và thu xếp thanh toán với những người mua ở Trung Quốc. Người này đã nhận tội vào tháng 9-2026.

Ngày 6-3-2025, các đặc vụ liên bang bắt Zhao tại nhà riêng ở thành phố Lacey, bang Washington, thu giữ khoảng 30.000 USD tiền mặt, thiết bị điện tử cùng nhiều ổ cứng của Lục quân Mỹ.

Một quan chức Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng thông tin quân sự nhạy cảm đã được chuyển tới Chính phủ Trung Quốc. Hiện, Bắc Kinh chưa bình luận về vụ việc.