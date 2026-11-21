(GLO)- Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 13 người, trong đó có 7 quân nhân thuộc Không quân Hoàng gia Malaysia, để điều tra đường dây bị nghi lợi dụng phương tiện vận tải quân sự vận chuyển ma túy xuyên biên giới.

Theo hãng thông tấn Bernama và báo The Star (Malaysia), ngày 17-11, nhân viên tại căn cứ không quân Subang phát hiện 5 túi hành lý và 1 thùng hàng không có tem xác nhận đã qua kiểm tra an ninh, chuẩn bị được đưa lên máy bay quân sự.

Qua kiểm tra bằng máy quét, lực lượng chức năng phát hiện các gói hàng chứa chất nghi là ma túy được sắp xếp bên trong.

Hai quân nhân thuộc Không quân Hoàng gia Malaysia được cảnh sát áp giải để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: The Star

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin cho biết vụ việc được phát hiện trong quá trình kiểm tra hành lý định kỳ tại khu vực vận chuyển hàng hóa của căn cứ.

Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng không quân đã báo cáo cơ quan điều tra nội bộ và phối hợp với Cục Điều tra tội phạm ma túy thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia tại Bukit Aman.

Cảnh sát triển khai các cuộc truy quét tại khu vực thung lũng Klang và Labuan, bắt giữ 11 người, gồm 5 sĩ quan không quân và 6 dân thường.

Đến ngày 20-11, thêm 2 quân nhân bị bắt tại một căn cứ không quân ở Tawau, bang Sabah, nâng tổng số người bị bắt lên 13.

Theo Giám đốc Cục Điều tra tội phạm ma túy Bukit Aman Hussein Omar Khan, tang vật thu giữ gồm 96,64 kg ma túy, có các thành phần methamphetamine, amphetamine và MDMA, trị giá ước tính 4,83 triệu ringgit Malaysia (khoảng 1,2 triệu USD).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 6,98 kg hóa chất dạng lỏng và 2 ô tô gồm Honda CR-V, Toyota Vios, có tổng giá trị 126.062 ringgit.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây có thể đã hoạt động từ tháng 7-2026, lợi dụng phương tiện vận tải hàng không quân sự để đưa ma túy từ bán đảo Malaysia đến bang Sabah, sau đó phân phối đến các thị trường nước ngoài, chủ yếu là Philippines và Indonesia.

Cảnh sát hiện truy tìm một công dân Malaysia bị nghi là người cầm đầu, đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò của các quân nhân và những cá nhân liên quan.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố Chính phủ sẽ không dung thứ cho hành vi buôn lậu ma túy và tham nhũng liên quan đến phi công, nhân viên an ninh, bất kể cấp bậc.

Ông yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người có liên quan, không bao che hoặc né tránh trách nhiệm.