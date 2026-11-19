(GLO)- Thượng đỉnh Nga - Mỹ - Trung lần đầu tiên được tổ chức ngày 19-11 tại Trung Quốc, với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuộc gặp tập trung vào các vấn đề hòa bình, an ninh toàn cầu, kiểm soát vũ khí hạt nhân và xung đột quốc tế.

Cuộc gặp diễn ra tại nhà khách quốc gia Kylin Villa, bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo 3 nước tổ chức hội đàm theo hình thức 3 bên, trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa), Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp 3 bên ở thành phố Thâm Quyến, chiều 19-11. Ảnh: AA/TTXVN phát

Phát biểu mở đầu, Tổng thống Donald Trump bày tỏ vui mừng khi chuyến thăm Trung Quốc tạo cơ hội để lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc lần đầu tiên cùng tham gia cuộc gặp thượng đỉnh.

Ông cho rằng 3 nhà lãnh đạo đang thực sự tạo nên dấu mốc lịch sử, đồng thời nhấn mạnh 3 nước có vị thế đặc biệt để thảo luận việc giảm số lượng vũ khí hạt nhân và hạn chế nguy cơ sử dụng loại vũ khí này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cuộc gặp có ý nghĩa đột phá, nhấn mạnh các cường quốc cần tăng cường tương tác và hợp tác để giải quyết những thách thức toàn cầu.

Theo ông, Trung Quốc, Nga và Mỹ có trách nhiệm cùng bảo vệ hòa bình, ổn định thế giới.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng 3 nước có nhiều lợi ích chung trong việc giải quyết các xung đột khu vực, bao gồm tình hình Ukraine.

Ông nhấn mạnh trách nhiệm chung của các cường quốc trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. Các vấn đề an ninh năng lượng và lương thực cũng được đề cập trong chương trình thảo luận kín.

Theo hãng tin AP, kiểm soát vũ khí hạt nhân là 1 trong những nội dung đáng chú ý tại cuộc gặp.

Tổng thống Trump muốn thúc đẩy một thỏa thuận mới về kiểm soát kho vũ khí hạt nhân, có sự tham gia của Trung Quốc, sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực hồi tháng 2-2026.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn cho rằng 2 nước này cần tiếp tục cắt giảm kho vũ khí trước khi Bắc Kinh tham gia đàm phán về giới hạn hạt nhân.

Đối với Ukraine, Tổng thống Putin cho biết 3 nước có những lợi ích chung trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Vấn đề Iran cũng nằm trong phạm vi trao đổi, trong bối cảnh xung đột tại khu vực này ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng và tình hình kinh tế toàn cầu.

Trước cuộc gặp 3 bên, ông Trump đã có các cuộc hội đàm riêng với ông Putin và ông Tập Cận Bình.

Cuộc gặp với Tổng thống Nga là lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ cuộc hội đàm tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8-2025.

Giới quan sát không đặt nhiều kỳ vọng cuộc gặp sẽ tạo ra những đột phá tức thời do khác biệt về lợi ích chiến lược giữa 3 nước, nhưng đây vẫn là diễn biến ngoại giao đáng chú ý.