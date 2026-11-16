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Thế giới

Trung Quốc chính thức xác nhận họp thượng đỉnh với Mỹ, Nga vào ngày 19-11

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Vietnam+, NDO, Straits Times)

(GLO)- Ngày 16-11, Trung Quốc chính thức xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 19-11. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên đầu tiên giữa lãnh đạo 3 cường quốc, bên lề Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình, ông Donald Trump và ông Vladimir Putin sẽ diễn ra tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Trước đó, Nhà Trắng ngày 13-11 và Điện Kremlin ngày 14-11 lần lượt xác nhận kế hoạch tổ chức hội nghị.

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Trung Quốc xác nhận cuộc gặp ba bên Nga - Trung Quốc - Mỹ bên lề APEC. Ảnh: Nhà Trắng/Sputnik

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, 3 bên đã thống nhất thời gian và địa điểm gặp nhau bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

APEC lần thứ 33 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-11 tại Thâm Quyến. Cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc được đánh giá là sự kiện ngoại giao đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên nguyên thủ 3 quốc gia tiến hành hội nghị trực tiếp theo hình thức này.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump muốn đưa vấn đề giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu vào chương trình trao đổi, đồng thời đề cập cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông.

Tuy nhiên, Washington không kỳ vọng cuộc gặp lần này sẽ đạt được thỏa thuận cụ thể về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Vấn đề Ukraine dự kiến không được đưa ra tại hội nghị 3 bên. Các quan chức Mỹ cho biết Washington đang tiến hành một tiến trình trao đổi riêng với Moscow và Kiev nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó bày tỏ mong muốn thảo luận về Ukraine, trong khi Trung Quốc cho rằng đây là vấn đề của châu Âu, cần có sự tham gia của các nước trong khu vực.

Trung Quốc lâu nay chưa đồng ý tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân cùng Mỹ và Nga, với lý do quy mô kho vũ khí của Bắc Kinh thấp hơn đáng kể so với 2 nước còn lại.

Mỹ đang tìm kiếm một cơ chế kiểm soát mới sau khi hiệp ước New START giữa Washington và Moskva hết hiệu lực hồi tháng 2-2026.

Ngoài cuộc gặp 3 bên, Tổng thống Trump dự kiến có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình cũng trong ngày 19-11. Hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về quan hệ Mỹ - Trung, trong đó có các vấn đề thương mại và hợp tác kinh tế.

Cuộc gặp tại Thâm Quyến diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa 3 cường quốc có nhiều bất đồng về an ninh, kinh tế và các điểm nóng quốc tế, đồng thời được kỳ vọng tạo thêm kênh đối thoại trực tiếp ở cấp cao nhất.

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