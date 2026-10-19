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Thế giới

Ông Putin đề xuất họp thượng đỉnh Nga - Mỹ - Trung, bàn về xung đột với Ukraine

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, VnE, Reuters)

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 để thảo luận giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, việc tổ chức cuộc gặp và chương trình nghị sự vẫn chưa được thống nhất.

Ngày 18-10, báo Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin cho biết, Moscow đề xuất tổ chức cuộc gặp 3 bên bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra trong ngày 18 và 19-11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

WSJ dẫn lời 1 cựu sĩ quan tình báo Nga nắm thông tin về vấn đề này cho hay ông Putin nêu ý tưởng trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 9-10.

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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc trao đổi cũng dẫn tới thỏa thuận liên quan đến việc Mỹ mua dầu diesel của Nga và hỗ trợ đưa nhiên liệu này ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đề xuất họp thượng đỉnh này không có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Về khả năng tổ chức hội nghị, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các bên đang thảo luận, nhưng chưa xác định rõ liệu cuộc gặp có diễn ra hay không cũng như những nội dung sẽ được đưa ra bàn bạc.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump chưa chấp thuận đề xuất, nhưng có thể xem xét ý tưởng này trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn các nguồn am hiểu trao đổi giữa Moscow và Bắc Kinh cho biết phía Nga đã chuyển đề xuất tới Trung Quốc qua kênh ngoại giao.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 19-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có trao đổi về khả năng tổ chức cuộc gặp, nhưng ông chưa rõ kế hoạch đã được thống nhất hay chưa.

Phát biểu với báo giới tại Uzbekistan, ông nhấn mạnh mong muốn của Tổng thống Trump là chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine tập trung vào mục tiêu này.

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