(GLO)- Mỹ đang vận động Venezuela và Iraq cân nhắc rời Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), trong bối cảnh Washington thúc đẩy tăng sản lượng và đầu tư dầu mỏ tại hai nước.

Ngày 27-11, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vận động Venezuela và Iraq xem xét rời OPEC từ đầu năm nay. Ngoài ra, Washington cũng ngăn Venezuela đóng niên phí cho tổ chức này.

Một số quan chức Mỹ lo ngại các giới hạn sản lượng của OPEC có thể cản trở kế hoạch tăng sản lượng và thu hút đầu tư vào ngành dầu mỏ của hai nước. Venezuela và Iraq đều là thành viên sáng lập tổ chức.

Theo các nguồn tin này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trao đổi với các quan chức Venezuela tại Washington về khả năng nước này rời OPEC.

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Hồi tháng 8, Tổng thống Trump cho biết Venezuela có quyền tự quyết định việc có rời OPEC hay không. Cũng trong tháng 8, Bloomberg cho biết vấn đề đã được Venezuela đề cập trong các cuộc trao đổi với Mỹ, nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

Đối với Iraq, các quan chức Mỹ đã khuyến khích nước này rời OPEC trong các cuộc trao đổi với Thủ tướng Ali Faleh al-Zaidi vào mùa hè. Ông al-Zaidi sau đó nêu khả năng trên tại 1 cuộc họp chính phủ.

Tuy nhiên, Bộ Dầu mỏ Iraq phản đối và thuyết phục Thủ tướng duy trì tư cách thành viên, đồng thời cân nhắc đề nghị OPEC nâng hạn ngạch sản lượng.

Trước đó, ngày 25-6, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết nước này muốn được nâng mức trần sản lượng. Sau những phát biểu đề cập khả năng rời OPEC, bộ khẳng định việc rút khỏi tổ chức không phải là lập trường chính thức của chính phủ Iraq.

Theo Reuters, Washington có quyền quyết định việc sử dụng ngân quỹ nhà nước của Venezuela, vốn đang được giữ trong 1 tài khoản do Mỹ kiểm soát.

Tuy nhiên, hãng tin này vẫn chưa xác định được thời điểm Mỹ từ chối yêu cầu đóng phí thường niên của Venezuela cho OPEC (khoảng 2,8 triệu euro/thành viên/năm).