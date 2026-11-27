(GLO)- Ngày 26-11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định Kiev không có ý định mở rộng chiến sự với Nga sang Libya. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm với Quyền Ngoại trưởng Libya Al-Taher Al-Baour về 2 vụ tấn công tàu Nga tại cảng Benghazi và vùng biển ngoài khơi thành phố này.

Theo đó, ông Sybiha giải thích rằng các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự của Nga mà Kiev cho là trực tiếp phục vụ chiến sự.

Ông cũng bày tỏ tiếc nuối về hậu quả ngoài dự kiến, gửi lời chia buồn tới người dân Libya và tái khẳng định Ukraine ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như các nỗ lực tái thống nhất của quốc gia Bắc Phi này.

Các vụ tấn công xảy ra ngày 22-11. Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của Hải quân Nga và tấn công tàu hàng MV Angara.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên gần một tàu chở hàng tại căn cứ hải quân ở Benghazi, Libya ngày 22-11. Ảnh: AP

Theo chính quyền miền Đông Libya, tàu Merkury đang neo tại căn cứ hải quân Benghazi. Tàu Angara bị tấn công ngoài khơi thành phố.

Ông Zelensky cho rằng Nga đã sử dụng tàu hàng này để vận chuyển vũ khí. Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Libya cho biết 2 quân nhân Libya tử vong do bị thương.

Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya tại Tripoli lên án các vụ tấn công, yêu cầu Ukraine giải thích và tuyên bố sẽ không chấp nhận việc Libya bị lôi kéo vào xung đột Nga - Ukraine.

Chính quyền miền Đông Libya đề nghị Liên hợp quốc điều tra. Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập, minh bạch để làm rõ vụ việc, đồng thời đề nghị các bên kiềm chế và tôn trọng chủ quyền của Libya.

Ngày 26-11, Điện Kremlin cáo buộc Ukraine tìm cách mở rộng chiến sự sang Địa Trung Hải và biển Baltic.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết Rome đã phản đối việc tấn công tàu Nga trong vùng biển Libya và cảnh báo Kiev về nguy cơ chiến sự lan sang các khu vực khác.